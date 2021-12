Kríza sem, kríza tam, zárobky futbalových agentov rastú: Kluby im vyplatili takmer pol miliardy

Zarábajú na prestupoch hráčov. Dohodnú svojim klientom zmluvu s novým klubom a potom si už spokojne mädlia ruky nad zárobkom. To je džob, ktorým sa pýšia futbaloví agenti. A výdavky na ich odmeny napriek všetkým možným krízam a obmedzeniam stále rastú, aj keď sa ich útraty na prestupovom trhu pre pandémiu znížili... Podľa správy Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA im kluby za rok 2020 vyplatili rekordných 500,8 mil.USD (444,6 mil. eur)!

FIFA konštatovala, že hoci sumy vynaložené na prestupy hráčov už druhý rok po sebe v dôsledku pandémie klesajú, na platoch agentoch sa to neprejavilo. „Tento pokles sa nepreniesol do oblastí poplatkov za sprostredkované služby, ktoré zostali na rovnakej úrovni a dokonca vzrástli o 0,7 percenta,“ uviedla FIFA. Najviac minuli tímy z Anglicka (117,6 mil. eur), Nemecka (74,6 mil. eur) a Talianska (65 mil. eur). Spoločne s klubmi zo Španielska (31 mil. eur), z Francúzska (27 mil. eur) a Portugalska (26 mil. eur) zaplatili 77 % z celkovej sumy. FIFA sa v poslednom období snaží presadiť zmeny pravidiel pre futbalových agentov.

Prejde platový strop?

Návrh obsahuje aj platový strop, podľa ktorého by odmena bola maximálne 10 % zo všetkých nákladov a maximálne tri percentá z hráčovho platu. Jedným z najznámejších hráčskych agentov na Slovensku je bývalý reprezentant Martin Petráš (42), ktorý v lete tohto roku prezradil, že odmeňovanie agentov je špecifické. „Záleží na tom, o akú krajinu ide, ale na Slovensku agent nezarobí nič. Tu je to o tom, že hráča si treba chystať a venovať sa mu. Pre mňa je to obetovanie času s tým, že jedného dňa bude pripravený na odchod do cudziny,“ vyjadril sa Petráš a pridal pomery v zahraničí. „Provízie sa pohybujú na úrovni piatich až desiatich percent, niekde z čistého, inde z hrubého platu. Ak hráč zarobí 200-tisíc eur, dostanete sedem percent, čo je asi 14-tisíc pred zdanením,“ dodal bývalý reprezentačný obranca.

Najznámejší slovenskí agenti a koho zastupujú

Karol Csonto - Martin Škrtel, Juraj Kucka

Juraj Vengloš - Marek Hamšík, Róbert Mak

Martin Petráš - Denis Vavro, Ľubomír Tupta

Branislav Jašurek - Stanislav Lobotka, Dávid Hancko