Hokejisti Slovenska si zahrajú na Švajčiarskom pohári o prvé miesto: Vystúpili z autobusu a vyprášili Lotyšov!

Úspešný štart do turnaja! Slovenskí hokejisti zvládli po stredajšej dlhej ceste z Bratislavy do Vispu ešte večer úvodný zápas na Švajčiarskom pohári proti Lotyšsku. Tím okolo kapitána Libora Hudáčka sfúkol pobaltský výber 6:2 a v piatok o 19.45 hod. si zahrá - o prvenstvo proti domácemu Švajčiarsku!

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho mali pôvodne vo Vispe odštartovať podujatie až včera, ale keďže sa pre pandemické opatrenia z turnaja odhlásil tím Nórska, museli organizátori upraviť pôvodný rozpis. „Nebude to ľahká situácia, keďže v stredu budeme celý deň cestovať a večer hrať aj zápas, ale musíme sa s tým popasovať. Rovnaké podmienky majú aj Lotyši,“ povedal pred turnajom šéf zväzu Miroslav Šatan.

Skvelé presilovky

Slováci sa s ťažkými podmienkami popasovali dobre, hoci sa pomalšie rozbiehali. O hladkom triumfe rozhodli v poslednej tretine, ktorú vyhrali 3:0 vďaka využitým presilovkám. Navyše, svoj strelecký účet v reprezentačnom A-tíme si otvorili útočníci Baláž, Regenda i Varga. „Zápas bol po celom dni cestovania veľmi náročný, predsa len nie sme zvyknutí hrať večer o 20.30, aspoň ja nie. Myslím si, že sme to celkom zvládli a tešíme sa z toho. Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko. Keby mi to pred rokom niekto povedal, tak by som mu odvetil, že to nie je možné,“ vyjadril sa útočník Varga.

Budú hrať

Zápas nedohrali útočník Adam Liška a obranca Dávid Mudrák. Lišku zasiahol počas rozcvičky puk do tváre, z čoho bol otrasený a zo zápasu musel po úvodných minútach odstúpiť. Obranca Dávid Mudrák utrpel zranenie nohy, podozrenie na zlomeninu sa však nepotvrdilo. Obaja hráči by mali nastúpiť v ďalšom zápase proti Švajčiarom.

Ťažka streda Ramsayovcov

6.00 budíček

6.45 odchod na letisko

9.40 odlet z Viedne

11.10 prílet do Zürichu a autobus smer Visp

17.30 príchod do hotela

18.15 odchod na zimný štadión

20.30 zápas s Lotyšskom

23.15 večera