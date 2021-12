Ovečkin prepisuje ďalšie štatistiky NHL: Vyrovnal rekord Andreychuka

Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Chicaga 4:5 po predĺžení.

Kapitán hostí Alexander Ovečkin strelil už svoj 274. gól v presilovke, čím vyrovnal ligový rekord Davea Andreychuka.

Capitals prehrávali v závere 3:4, no tri sekundy pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Conor Sheary a poslal zápas do predĺženia. V ňom uspeli Blackhawks, keď o ich víťazstve rozhodol v 62. minúte obranca Caleb Jones, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne.

Alex DeBrincat pomohol k triumfu Chicaga dvomi presnými zásahmi, Ovečkin, Sheary a Lars Eller mali v drese Washingtonu bilanciu 1+1. Do zostavy "Caps" sa vrátil elitný švédsky center Nicklas Bäckström, ktorý vynechal úvodných 28 zápasov pre problémy s bedrovým kĺbom, v sezónnej premiére si pripísal asistenciu. Fehérváry odohral 21:17 minút, vyslal jednu strelu na bránku, rozdal tri bodyčeky, pripísal si dve trestné minúty a zaznamenal aj plusový bod.

Výsledky:

Chicago - Washington 5:4 pp (0:0, 3:2, 1:2 - 1:0)

Góly: 34. DeBrincat (P. Kane, D. Kubalík), 35. Kurashev (Dach, C. Jones), 35. Entwistle (Hagel, J. Toews), 55. DeBrincat (Hagel, D. Strome), 62. C. Jones (Dach, P. Kane) – 24. Ovečkin (Oshie, Bäckström), 40. Sprong (Eller), 52. Eller (Oshie, Sheary), 60. Sheary (Ovečkin, Carlson).

Arizona - New York Rangers 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Anaheim - Seattle 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 11. Zegras (Milano, Shattenkirk), 16. D. Grant, 22. T. Terry (Steel, Silfverberg), 49. S. Carrick (Benoit, B. Robinson) – 35. Donato (Eberle, Dunn).