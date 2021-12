Liptáci odchádzajú spod Tatier s hanebným debaklom: Arniel predviedol one man show!

Hokejisti HK Poprad triumfovali v stredajšej domácej dohrávke 12. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš vysoko 9:0. Až päť gólov strelil kanadský útočník James Arniel.

HK Poprad - MHk 32 Liptovský Mikuláš 9:0 (4:0, 1:0, 4:0)

Góly: 5. Arniel (Rymsha, Vandas), 10. Mlynarovič (Ully, Vandas), 14. Svitana (Drgoň), 17. Arniel (Vandas, Ully), 22. Arniel (Svitana), 48. Arniel (Vandas, Drgoň), 48. Mlynarovič (Paločko), 54. Vandas (Novajovský, Ulrych), 55. Arniel (Skokan, Livingston). Rozhodovali: Hronský, Smrek – Ordzovenský, Jedlička, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov

Poprad: Čiliak – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský, Hudec – Svitana, Skokan, Livingston – Ully, Arniel, Vandas – Matej Paločko, Mlynarovič, Jevoš – Valigura, Bjalončík, Petráš.

Liptovský Mikuláš: Vošvrda (17. Kozel) – Droppa, Ventelä, Varttinen, Ilenčík, Mezovský, Krempaský, Dunčko, Feherpataky – Handlovský, Hovorka, Kriška – Matúš Paločko, Walega, Jurík – Čuvilov, Murček, Haluška – Kalousek, Urban, Nemec





Podtatranské derby medzi domácimi "kamzíkmi" a Liptákmi sa začalo kanonádou Popradu. Už v 5. minúte šli Popradčania do vedenia. Po prihrávke Rymshu si Arniel položil na ľad brankára Vošvrdu a počkal si na ten správny moment na zakončenie pomedzi betóny - 1:0. V jednej z ďalších útočných akcií domácich nastrelil obranca Rymsha žrď Vošvrdovej bránky. Druhý gól domácich pridal krátko po skončení presilovej hry Mlynarovič. Na konci 13. minúty mali hostia možnosť skorigovať nepriaznivý vývoj stretnutia v početnej výhode. Po chybe Ilenčíka na modrej čiare sa však na bránku Liptákov valili dvaja popradskí hráči a puk aj s prispením šťastia po Svitanovom bekhende skončil v sieti - 3:0. Ďalší zmätok a nedôraz pred bránkoviskom Liptovského Mikuláša využil na konci 17. minúty Arniel, ktorý vyhnal Vošvrdu z bránky. Medzi tri žrde sa postavil Kozel. Po tvrdom hite Skokana na hosťujúceho obrancu Krempaského nevydržalo plexisklo a tak sa zostávajúci čas prvej tretiny dohrával po návrate zo šatní tesne pred začiatkom druhého dejstva. Skóre po prvej tretine mohol prikrášliť Ully, ale jeho samostatný únik Kozel vychytal.



Ďalší smolný gól Liptáci inkasovali na začiatku 22. minúty. Arniel nahodil oblúčikom puk spoza bránky do bránkoviska a dezorientovaný Kozel si ho nešťastne vrazil do vlastnej siete. Arniel so šťastím skompletizoval hetrik. Zápas pokračoval ďalej vo vlažnom tempe s veľkým počtom chýb v rozohrávke na oboch stranách. V jednej z ojedinelých šancí hostí sa po nájazde 2 na 1 ocitol Kalousek, ale Čiliaka neprekvapil. Po jednom zo súbojov na zadnom mantineli nedohral pre zranenie hosťujúci útočník Walega. Necelé dve minúty pred koncom prostrednej časti hry mohol štvrtý gól v zápase dosiahnuť Arniel, keď sa spoločne s Ullym rútili vo dvojici na osamoteného Kozla. Brankár Liptovského Mikuláša všal predviedol zákrok zápasu.



Kozel predviedol ďalší z parádnych zákrokov aj na začiatku tretej tretiny a opäť to bolo proti Arnielovi. Svojich spoluhráčov podržal na opačnej strane aj Čiliak, ktorý zneškodnil Hovorkov samostatný únik po Handlovského prihrávke. Gólová explózia Arniela pokračovala v 48. minúte, keď sa osamotený ocitol pred Kozelom a nedal mu žiadnu šancu - 6:0. Už o pár sekúnd hostia prehrávali rozdielom siedmich gólov. Prihrávku od Mateja Paločka usmernil za bránkovú čiaru Mlynarovič, pre ktorého to bol druhý gól v zápase. Hostia boli zrelí na uterák. V 54. minúte navyše prehrávali po Vandasovom presnom zásahu o osem gólov. Svoj piaty gól v zápase pridal Arniel po dorážke zblízka v presilovej hre a Liptovský Mikuláš od povestnej "desiatky" delil jediný gól. V pokračujúcej presilovke zachránila hostí po Drgoňovej delovke konštrukcia bránky. Desiaty gól do siete hostí nepridal po Skokanovej prihrávke Livingston. Kozel s vypätím všetkých síl puk za chrbát nepustil. Čiliak si udržal prvé čisté konto v sezóne.