Mladí hokejisti odchádzajú do zahraničia pre štátne opatrenia: Katastrofálna situácia, alarmuje Šatan!

Prezident SZĽH Miroslav Šatan (47) bije na poplach! Pre štátne opatrenia odchádza čoraz viac mladých hokejistov do Česka či Rakúska. Šéf slovenského hokeja hovorí o katastrofálnej situácii.

Z mnohých sektorov znie veľká kritika na opatrenia zavádzajúce štátom v súvislosti s pandémiou covid-19. Výnimkou nie je ani hokej. Počas dvoch rokov trvania pandémie mladí hokejisti museli bojovať s veľkými tréningovými či zápasovými výpadkami. Práve vo veku, keď potrebujú hrávať čo najviac, aby sa kvalitne rozvíjali, museli nútene pauzovať pre vládne nariadenia.

„Situácia je katastrofálna. Mládežnícky šport na Slovensku je na áre. V hokejovom hnutí, aj v celom mládežníckom športe na Slovensku je cítiť obrovská nespokojnosť s aktuálnym stavom a rozhodnutiami kompetentných odborníkov. Myslím si, že kluby, aj rodičia sú nahnevaní právom. Veď všade v okolitých krajinách všetko funguje za dodržania bezpečnostných podmienok a pravidelného testovania," vyjadril prezident SZĽH Miroslav Šatan svoj názor v rozhovore pre Denník Šport.

Štát svojimi opatreniami môže postupne pochovať celý hokej, šport aj sľubne sa rozvíjajúce kariéry mladých hokejistov. Rodičia sa však nemienia na to nečinne prizerať a mnohí zobrali vec do svojich vlastných rúk.

„V ostatných dvoch týždňoch vnímame snahu rodičov našich malých hokejistov preregistrovať ich do Rakúska alebo Česka. Škody, ktoré opatrenia napáchajú v športe, sa dnes ešte nedajú vyčísliť. Pritom by stačilo málo. Odkopírovať OTP režim z okolitých krajín a rovnaký bezpečnostný protokol, aký má, napríklad, extraliga, by mohol fungovať aj v mládeži," dodáva bývalý legendárny útočník.