Hamilton štvrtým pilotom F1 s kráľovským ocenením: Rytiersky titul ako náplasť na pocit krivdy

Slabá náplasť! Lewis Hamilton (36) bol na Windsorskom zámku pasovaný za rytiera. Len pár dní po tom, čo zažil najväčší pocit krivdy vo svojej kariére, mu princ Charles poklepal šabľou po ramene a oslovil ho: „Vstaň, sir Lewis!“

Stal sa len štvrtým pilotom F1, ktorý si vyslúžil podobné ocenenie - po sirovi Jackiem Stewartovi v roku 2001, sirovi Stirlingovi Mossovi v roku 2000 a sirovi Jackovi Brabhamovi v roku 1979.

Ikona motoristického športu sa po prevzatí ocenenia za zásluhy o motoristický šport pokúsila o úsmev do objektívov, no bol to len pokus... Jeho oči prezradili, že ešte stále sa nezmieril s tým, že sa mu historicky ôsmy zisk titulu majstra sveta vymkol z rúk pri kontroverznom predbiehaní v poslednom kole.

Na hrade Windsor ho sprevádzala mama Carmen Larbalestierová. Chýbal otec Anthony, ktorý nemenej ťažko znáša krivdu, ktorá sa udiala jeho slávnemu synovi. Ten všetko, čo sa stalo v nedeľu podvečer na okruhu v Abú Zabí, znášal športovo. Zablahožel svojmu premožiteľovi, poskytol médiám niekoľko krátkých rozhovorov a potom hľadal útechu v otcovom náručí, kde sa rozplakal ako malý chlapec, ktorému sa zrútil svet! Dojímavé video z tohto okamihu obletelo na sociálnych sieťach celý svet. Ako je známe, pilot Mercedesu išiel za víťazstvom na okruhu Yas Marina, ktoré by znamenalo ďalší rekordný zápis pri jeho mene. Mal 11 sekúnd náskok pred svojím rivalom v boji o titul Maxom Verstappenom, keď bolo nasadené bezpečnostné vozidlo, aby pomohlo odstrániť rozbité auto pilota Williamsu Nicolasa Latifiho. Brit nevymenil pneumatiky, a to sa mu stalo osudným. Holanďan ho na nových rýchlych mäkkých pneumatikách v poslednom šialenom kole ľahko predbehol.

Prvé protesty Mercedesu boli zamietnuté. Nemecký tím okamžite vyhlásil, že sa odvolá. Podľa pravidiel má na to čas už len do štvrtkového večera.

Sirove rekordy v F1

- najviac titulov majstra sveta: 7 (spolu s M. Schumacherom)

- najviac víťazných veľkých cien: 103

- najviac bodov v F1: 4 165,5

- najviac štartov v pretekoch po sebe: 265

- najviac štartov s jedným výrobcom motora: 288 (Mercedes)

- najviac bodov za sebou: 48

- najviac pole position: 103

- najviac umiestnení na stupňoch víťazov: 182

- najviac bodovaných umiestnení: 249

- najviac VC po sebe: 48 (GP Británie 2018 - GP Bahrajnu 2020)

- najviac kôl vo vedení: 5 396