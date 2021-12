Žilinskí mladíci si to v Lige majstrov rozdajú s Interom Miláno: Kto vykročí po stopách Škriniara?

Zachraňujú česť slovenských klubov. Kým v jarnej časti európskych pohárov sa už neobjaví žiadny seniorský tím zo Slovenska, žilinskú omladinu, presnejšie tím do 19 rokov, čaká vo februári 2022 play-off zápas o osemfinále juniorskej Ligy majstrov proti rovesníkom milánskeho Interu. Podľa športového manažéra MŠK Žilina Karola Belaníka je táto súťaž veľmi sledovaná a niektorí hráči si aj vďaka výkonom v nej môžu vyslúžiť pozornosť skautov a dostať sa do renomovaných európskych klubov.

Žilinskí mladíci zbrane neskladajú ani pred februárovým zápasom s Interom Miláno. „Vieme, s kým budeme mať do činenia, Inter je špičkový klub nielen na seniorskej úrovni, ale aj na tej mládežníckej. My však urobíme maximum, aby sme uspeli,“ vyjadril sa športový riaditeľ MŠK Karol Belaník. Podľa neho to bude pre hráčov šanca prezentovať sa pred skautmi, lebo juniorská Liga majstrov je top súťažou. Môže sa teda stať, že niektorých hráčov si v nej všimnú a urobia takú kariéru, ako napríklad Milan Škriniar, ktorý futbalovo vyrastal v Žiline a teraz hráva v prvom tíme Interu? „Niektorí hráči majú potenciál, ale nechcem hovoriť o konkrétnych menách. Verejnosť vie, ktorí sú talentovaní, a záleží iba na nich, ako bude ich kariéra smerovať,“ vyjadril sa Belaník.

Podľa kuloárnych informácií je v kurze najmä rychlonohý krídelník Adrián Kaprálik (19), ktorý už pravidelne nastupuje v seniorskom mužstve, ale svojimi gólmi pomáha v Lige majstrov. „Všetky parametre ho predurčujú na to, aby sa stal elitným hráčom. A to nielen slovenským, ale aj svetovou extratriedou. Má na to všetky predispozície,“ vyjadril sa o ňom bývalý tréner Žiliny Pavol Staňo.

Z Milana špión nebude. Hoci Žilinčania majú so svojím bývalým hráčom a súčasným hráčom Interu Milanom Škriniarom nadštandardné vzťahy, ťahať z neho rozumy nebudú. „S Milanom si napíšeme aj my funkcionári, aj mladí hráči, keď chcú poradiť, alebo požiadať o dres, ale určite ho v súvislosti so zápasom s Interom oslovovať nebudeme. Je jeho zamestnancom a my to rešpektujeme,“ povedal Karol Belaník.