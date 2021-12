Futbalový Boh u pápeža: Čím Zlatan obdaroval Františka?

Hviezda AC Miláno Zlatan Ibrahimovič (40) sa stretol s pápežom Františkom počas audiencie vo Vatikáne. Futbalový Boh neprišiel za hlavou katolíckej cirkvi, ktorá nedávno navštívila aj Slovensko, s prázdnymi rukami.

Švédsky reprezentant priniesol do Vatikánu s dresom svojho aktuálneho klubu AC Miláno s číslom 11 a tiež nechýbala Ibrahimovičova autobiografia „Adrenalin“. Ibra mu ju venoval so slovami, že mu ju túžil odovzdať osobne: „Je to môj príbeh. Obsahuje opis môjho života a jeden malý odkaz navyše...“

Pápež pochádzajúci z Argentíny, známej jej futbalovým nadšením, podľa talianskych médií reagoval slovami: „Prečítam si ju s radosťou!“ Na oplátku zasa on venoval svojmu hosťovi publikáciu „Šport podľa Pápeža Františka“.

Fotografiu zo stretnutia zavesil Zlatan aj na svoj profil na Instagrame so slovami: Láska a mier. Zakrátko ju olajkovalo vyše 1,7 milióna sledovateľov! Komentár jedného z nich znel: „Pápež, ktorý konečne stretol Boha osobne!“