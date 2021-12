Halák vychytal výhru Vancouvru, Canucks otáčali stratený zápas

Hokejisti Vancouveru v bránke s Jaroslavom Halákom zvíťazili v zápase zámorskej NHL doma nad Columbusom 4:3. Canucks otočili z 0:3 a pripísali si piate víťazstvo v sérii.

Slovenský brankár zlikvidoval 21 z 24 striel hosťujúcich hráčov a dosiahol 87,5-percentnú úspešnosť zákrokov, pričom od druhej tretiny už za svoj chrbát nepustil žiadny puk.

Hokejisti Edmontonu utrpeli šiestu prehru v sérii. Oilers nestačili v kanadskom derby na Toronto, ktorému doma podľahli 1:5. V drese hostí strelil dva góly Auston Matthews.

Výsledky:

Boston - Vegas 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Góly: 41. Bergeron (T. Hall) – 14. Theodore (B. Hutton, Stephenson), 16. Pacioretty (Stephenson, Mark Stone), 20. Marchessault (Pietrangelo, R. Smith), 26. Pacioretty (Mark Stone, Stephenson).

Florida - Ottawa 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)

Góly: 14. Huberdeau (S. Reinhart), 36. S. Reinhart (A. Lundell) – 5. Watson (N. Paul, Chabot), 22. Gambrell (C. Brown), 37. Norris (Batherson, N. Paul), 38. Stützle (C. Brown, Formenton), 41. Norris (Batherson), 47. Batherson (Norris), 55. N. Paul (Chabot), 55. N. Paul (C. Brown, Ennis).

Philadelphia - New Jersey 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Góly: 10. Sanheim (Ristolainen, J. van Riemsdyk), 19. Atkinson (Ristolainen, Sanheim), 27. Braun (Lindblom), 37. Atkinson (Provorov), 39. Lindblom (Atkinson), 48. Atkinson (Giroux, Willman) – 27. P. K. Subban (M. McLeod).

Pittsburgh - Montreal 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Góly: 12. Kasperi Kapanen (Rodrigues), 27. Rodrigues (Letang, J. Carter), 32. Matheson (Crosby, Rodrigues), 41. Dumoulin (Crosby), 50. Boyle (D. Simon, Ruhwedel) – 27. Drouin (Dauphin), 40. J. Ylönen (Drouin).

Tampa Bay - Los Angeles 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 19. Hedman (Stamkos, Maroon), 35. Raddysh (Rutta, Katchouk), 64. M. Joseph (Cirelli) – 10. Doughty (Iafallo, Kopitar), 21. Arvidsson (M. Roy, Danault).

Detroit - New York Islanders 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 31. Dylan Larkin (Seider, L. Raymond), 53. M. Rasmussen (Erne) – 58. A. Lee (Dobson).

Winnipeg - Buffalo 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 11. Dubois (Morrissey), 33. Ehlers (Dubois) – 8. Dahlin (Tage Thompson), 32. Bjork (Hinostroza, Eakin), 40. Dahlin (Tage Thompson, V. Olofsson), 52. J. Skinner (V. Olofsson, Jokiharju).

Dallas - St. Louis 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Góly: 36. Damiani (J. Klingberg, J. Robertson) – 38. Parayko (Tarasenko, Bučnevič), 43. Faulk (Sundqvist, N. Walker), 52. R. O'Reilly, 59. Tarasenko (Bučnevič, Krug).

Colorado - New York Rangers 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 13. Rantanen (MacKinnon, Burakovsky), 19. Makar (MacKinnon, Kadri), 39. Ničuškin (Compher, Kadri), 60. Ničuškin – 31. R. Strome (A. Fox, Panarin), 58. J. Gauthier (Dryden Hunt).

Edmonton - Toronto 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Góly: 46. Sceviour (Kassian) – 20. Matthews (Tavares, O. Kaše), 29. Simmonds (Rielly), 35. Brodie (Liljegren, Kämpf), 47. Rielly (W. Nylander), 57. Matthews (O. Kaše).

Vancouver - Columbus 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Góly: 28. Horvat (Q. Hughes, Boeser), 45. Elias Pettersson (Garland, T. Myers), 50. Podkolzin (Q. Hughes, T. Myers), 60. Horvat (J. T. Miller) – 5. E. Robinson (Texier, Werenski), 12. Domi (G. Carlsson, Texier), 17. E. Robinson.

San Jose - Seattle 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Góly: 47. Donato (Donskoi, Soucy), 55. B. Tanev (Geekie, Järnkrok), 55. B. Tanev (Geekie, Järnkrok), 60. Järnkrok (Appleton, Wennberg).