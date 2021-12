Stopér Vavro pol roka bez zápasu: V januári chce opustiť Lazio Rím!

Od júna nevie, čo je to súťažný zápas! Stopér Denis Vavro (25) v rímskom Laziu iba trénuje, ale nehráva. V tejto sezóne talianskej Serie A sa na trávnik nedostal ešte ani raz. Tréner Maurizzio Sarri (62) dáva prednosť iným obrancom.

V lete sa slovenský reprezentant pokúšal zmeniť klub a odísť na hosťovanie tak, ako začiatkom roka, keď ho prichýlila španielska Huesca, za ktorú odohral v La Lige jedenásť zápasov.

„Po návrate ostal v Laziu. Trénuje s mužstvom, no tréner ho nevidí a šancu zasiahnuť do zápasov mu nedal. Preto hľadáme riešenie. Aj klub je naklonený forme hosťovania. Chcem, aby reštartoval kariéru a znovu začal hrávať. Nie je to však jednoduché, keďže mu chýba zápasová prax. Ideálne by bolo nájsť klub, v ktorom by pravidelne nastupoval,“ povedal pre Nový Čas hráčov agent Martin Petráš.

Vavro absolvoval ostrý zápas naposledy v júni proti Bulharsku počas sústredenia reprezentácie pred majstrovstvami Európy. Na šampionát sa dostal, no mal smolu, lebo ho vyradil pozitívny test na koronavírus. V Laziu je so súčasným stavom nespokojný. Tvrdý prestup však momentálne neprichádza do úvahy.

„Ponuka musí byť adekvátna aj pre Lazio. Hodnota hráča je na úrovni 6 miliónov eur, no takú sumu za neho ťažko niekto zaplatí, keďže dlho nehral.“

Keby záležalo len od Vavra, volil by druhú španielsku ligu. Rád by sa vrátil do Huescy, záujem prejavil aj Valladolid či Almeria. „Huesca ho chce. Pozná to tam a bol v nej spokojný. Valladolid vedie tréner, pod ktorým hral v Huesce. Ten by ho v klube tiež uvítal. Uvidíme, ako sa k tomu postaví Lazio. Som presvedčený, že Denis má kvalitu na to, aby hral v nejakej top lige,“ dodal Petráš.