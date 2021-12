V rodine Martina Jakubka všetci športujú: Ďalší skvelý futbalista či plavec?

Zostáva to v rodine! Bývalý futbalový reprezentant Martin Jakubko (41) sa teší z troch synov - Martina (12), Adama (10) a Lukáša (4).

Martin Jakubko začínal s veľkým futbalom v Tatrane Prešov, bývalej bašte slovenského futbalu. Práve tam robil prvé futbalové kroky aj jeho synovec Jakub.

„Vzhľadom na to, že dnešná doba prešovskému futbalu nepraje, odišiel do Košíc, kde momentálne pôsobí v miestnom FC,“ povedal na úvod bývalý reprezentant. Podľa neho má Jakub sľubne rozbehnutú kariéru a bude záležať iba na ňom, ako ďaleko to dotiahne.

„Je to šikovný stopér s dobrou kopacou technikou. Pridať by mal na dravosti a tvrdosti, lebo dnešní útočníci sú silní a obrancom nič nedarujú. Práve je v tom veku, keď sa rozhoduje, či sa bude futbalom živiť, alebo nie. Ja mu držím palce a som rád, že máme v rodine dobrého futbalistu,“ pokračoval Jakubko, ktorému, pochopiteľne, robia radosť aj jeho traja synovia.

„Najstarší Martin hráva v kategórii U - 13 v Prešove, stredného Adama veľký futbal nebavil, ten je plavec, a najmladší, štvorročný Lukáš má na futbal ešte čas. Ale určite ho bude hrávať, veď doma zakopávame o futbalové lopty,“ prezradil záujmy synov. On sám v poslednom období prepadol skialpinizmu, pričom aj včera absolvoval túru na Solisko. „S kamarátom sme si o piatej ráno išli pozrieť východ slnka a dať si kávičku. Bol to úžasný pohľad. Skialpinizmus ma celkom dostal a nahováram naň aj bývalých spoluhráčov,“ dodal Jakubko.