Petra Vlhová o sústredení v Colorade: Je tu sneh ako v Číne!

Lyžiarka Petra Vlhová (26) si dala na tri týždne pauzu od pretekania vo Svetovom pohári a sústredila sa na ladenie technických drobností na svahoch v Colorade.

Spolu s realizačným tímom sa rozhodla pre prípravu v zámorí najmä pre to, že snehové podmienky sa podobajú tým, aké by mali panovať počas ZOH v Pekingu.

Vlhová naposledy štartovala v slalome v Killingtone, kde koncom novembra obsadila druhé miesto za domácou Mikaelou Shiffrinovou. Následne vynechala dve zastávky seriálu v kanadskom Lake Louise a vo švajčiarskom St. Moritzi. Nepredstaví sa ani vo Val d‘Isere, kde sa budú konať rýchlostné súťaže.

„Som rada, že mám teraz chvíľu čas len pre seba. Nemám problém sledovať preteky v televízii, pretože som šťastná, že mám pauzu. Keby som to mala zase nahustené, tak by sa mi preteky znechutili. Balans je dôležitý,“ uviedla na úvod pondelkového brífingu Vlhová. Obhajkyňa celkového prvenstva sa do kolotoča SP vráti na budúci týždeň v utorok v obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli. Predtým absolvovala aj dlhší kemp vo fínskom Levi, kde následne vyhrala oba slalomy.

Ako však viackrát prízvukovala, prioritou v tejto sezóne bude jednoznačne olympiáda. Práve preto si vybrala tréningovú destináciu v Colorade.

„V Amerike nám bolo fakt dobre. Boli sme tam desať dní, cítila som sa veľmi príjemne. Boli sme tam kvôli podmienkam, vyskúšať sneh. Je iný ako v Európe, je agresívnejší, lebo je suchý. Na olympiáde to bude podobné a ja sa chcem do Číny pripraviť čo najlepšie,“ dodala odhodlane Vlhová, ktorá taktiež v nedeľu sledovala napínavé vyvrcholenie F1.

„Veľmi som spokojná s tým, ako to dopadlo. Ja som obrovský fanúšik F1, takže keby ma niekto natočil pri televízore... Bola som veľmi emočná. Tak, ako súťažia Max s Lewisom, tak s takým zapálením pretekáme aj my s Mikaelou Shiffrinovou,“ uzavrela Vlhová.