Miroslav Konôpka reaguje na šéfa Mercedesu: Wolff urobil chybu, tak nech nevyplakáva!

Medzinárodná automobilová federácia potvrdila zisk titulu majstra sveta F1 pre Maxa Verstappena (24). Zamietla oba protesty Mercedesu proti výsledkom GP Abú Zabí.

Holanďan v službách Red Bullu v nej v poslednom kole predstihol Lewisa Hamiltona (36) a získal svoj prvý majstrovský titul. S verdiktom šéfa pretekov sa stotožňuje aj slovenský automobilový pretekár Miro Konôpka (59) !

Predstavitelia tímu Mercedes podali po pretekoch dva protesty pre údajné porušenie pravidiel F1. Ide v nich o predbiehanie za safety carom a aj o to, kedy sa počas prítomnosti bezpečnostného vozidla môžu posunúť o kolo pomalšie monoposty.

V závere pretekov Verstappen vyťažil z prítomnosti bezpečnostného vozidla. Red Bull sa v pravej chvíli odvolal u vedenia pretekov na pravidlo 48/12, ktoré umožňuje pri jazde za safety carom presunúť o kolo zaostávajúce monoposty (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc, Vettel) na koniec poľa.

Tým sa Verstappen, ktorý riskantne stihol aj pit stop, dostal na nových pneumatikách z mäkkej zmesi hneď za Hamiltona a krátko po reštarte ho bez väčších problémov predbehol!

„Mnohí tvrdia, že išlo o kontroverzné rozhodnutie. Ale keď sa pozriem na to, koľko šťastia a kontroverzných rozhodnutí bolo túto sezónu na strane Hamiltona, tak Verstappen získal titul zaslúžene. Konečné rozhodnutie bolo férové, nebolo to v rozpore s predpismi,“ uviedol pre Nový Čas Konôpka.

„Takisto aj Mercedes mohol prezuť, no nespravil to. To bol výsledok správania šéfa stajne Tota Wolffa, ktorý dával nasilu príkazy a vznikol zmätok.“

Konôpka s Totom kedysi jazdil Supercup. „Už vtedy bol až príliš direktívny. Dnes je z neho veľký boss. Tak to aj dopadlo. Vyplákavať teraz, ako to robí Mercedes, je zbytočné,“ uzavrel skúsený pretekár.