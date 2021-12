Kanada nominovala na MS juniorov: Supertalent Bedard aj bývalý obranca Levíc

V konečnej 25-člennej nominácii Kanady na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov nechýba jednotka tohtoročného draftu Owen Power.

Budúci hráč Buffala účinkoval tento rok na majstrovstvách sveta dospelých v lotyšskej Rige, kde v desiatich zápasoch nazbieral tri asistencie a Kanade pomohol k zisku titulu majstra sveta po piatich rokoch.

Aktuálne účinkuje v tíme University od Michigan v NCAA a v 18 zápasoch tam nazbieral 23 bodov. Kanada sa na MS do 20 rokov predstaví v A-skupine v Edmontone spolu s Fínskom, Nemecko, Českou republikou a Rakúskom. Súčasťou B-skupiny v Red Deer budú okrem mladých Slovákov aj Američania, Rusi, Švédi a Švajčiari. Hrať sa bude v dňoch 26. 12. 2021 - 5. 1. 2022.

"Pre Kanadu je každoročne cieľom zisk zlatej medaily. Myslím si, že v tohtoročnom tíme máme veľa talentu aj hokejových zručností. Mužstvo vyzerá naozaj dobre a ja sa na šampionát veľmi teším," povedal Owen Power na webe NHL.

Z vlaňajšieho výberu Kanady, ktorý na MS do 20 rokov získal strieborné medaily, si na šampionáte opäť zahrajú iba útočník Cole Perfetti, obranca Kaiden Guhle a brankár Dylan Garand. Z hráčov, ktorí už nazreli do NHL, bol okrem Perfettiho (Winnipeg) nominovaný aj ďalší útočník Mason McTavish, ktorý v závere uplynulej sezóny nastúpil na deväť zápasov v tíme Anaheimu a pripísal si v nich dva góly a jednu asistenciu. Do tretice skúsenosti z NHL má aj ďalší útočník Jake Neighbours, ktorý si v deviatich zápasoch za St. Louis v tejto sezóne zapísal gól aj asistenciu.

"Vyhrať majstrovský turnaj je zložité. Najdôležitejšie je, aby si každý z nás zastal v tíme úlohu, ktorú mu určia tréneri. Len tak vedie cesta k víťazstvám. Myslím si, že táto skupina hráčov je výnimočná," uviedol Cole Perfetti, desiatka draftu z roku 2020.

Zaujímavým hráčom výberu trénera Dava Camerona je aj útočník Connor Bedard, ktorý má len 16 rokov, ale výnimočný talent ho už teraz pasuje za jednotkou draftu v roku 2023. V tíme Reginy vo Western Hockey League v 23 dueloch aktuálnej sezóny nazbieral 24 bodov (14+10) a na tohtoročných MS do 18 rokov v siedmich zápasoch pomohol "javorovým listom" k titulu 14 bodmi (7+7).

V minulosti reprezentovali Kanadu na MS do 20 rokov ako šestnásťroční len Wayne Gretzky (1978), Eric Lindros (1989), Jason Spezza (2000), Jay Bouwmeester (2000), Sidney Crosby (2004) a Connor McDavid (2014). "Je to pre mňa splnený sen. Keď som vyrastal, tento turnaj som zakaždým sledoval v televízii počas Vianoc. Teraz som na súpiske a mám pocit, že sa deje niečo šialené. Nemôžem uveriť, že je to pravda," uviedol Bedard.

Z pohľadu slovenských fanúšikov je zaujímavým hráčom kanadského tímu aj obranca Donovan Sebrango, ktorý v sezóne 2020/2021 krátko pôsobil na hosťovaní v Leviciach. V piatich zápasoch tam strelil gól a pridal aj dve asistencie a 50 trestných minút. Aktuálne pôsobí v nižšej zámorskej súťaži AHL v tíme Grand Rapids Griffins.