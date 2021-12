Dráma až do samého konca F1: Kráľ je mŕtvy, nech žije nový kráľ! Čo ste o Verstappenovi možno netušili

Takú drámu nedá ani Hollywood! Rozhodnutie o tom, kto bude majstrom sveta, priniesol zvrat v poslednom kole VC Abú Zabí, po ktorom plakal Max Verstappen, šéf Red Bullu Christian Horner (48) i Jos Verstappen (49).

Po priebehu konca sezóny, po priebehu konca pretekov to už nik v rakúskom tíme nečakal. Verstappen vyhral po sérii kontroverzných, sporných, nečakaných a uponáhľaných rozhodnutí, po ktorých sa rozhodovalo v poslednom kole.

Štart sa vydaril lepšie Hamiltonovi, ktorý sa lepšou akceleráciou dostal v prvej zákrute pred Verstappena. Ten mu to chcel rýchlo vrátiť, ale pri predbiehaní vytlačil Brita, ale ten sa trestu za skrátenie trate nedočkal. Verstappen, ktorý musel od kvalifikácie ísť na červenej, najmäkšej zmesi, začal strácať a v 14. kole vymenil pneumatiky.

To isté urobil aj Hamilton, ktorého náskok sa postupne zvyšoval. Keď po súboji s Mickom Schumacherom havaroval Nicolas Latifi a na trať vyšiel spomaľovací automobil, nasadil Red Bull Verstappenovi najmäkšiu zmes. A keď na nevôľu Mercedesu dovolilo vedenie pretekov, aby safety car predbehli monoposty, ktoré boli o kolo späť, zaradil sa Verstappen priamo za Hamiltona a po reštarte Holanďan na čerstvejších pneumatikách Brita zdolal.

Titul majstra sveta formuly 1 oslavuje Max Verstappen z Red Bullu, obhajca titulu Lewis Hamilton z Mercedesu skončil druhý. „Mal som dosť šťastia. Konečne! Je to neuveriteľné. Toto bol vždy môj cieľ a konečne je hotovo,“ boli prvé slová Maxa Verstappena v tímovom rádiu.

Lewis Hamilton titul nezískal, ale pár minút po kontroverznom rozhodnutí prehovoril ako skutočný šampión: „Gratulujem Maxovi a celému tímu Red Bull. Myslím, že odviedli skvelú prácu,“ povedal a jedným dychom dodal: „Som hrdý na náš tím, na to, čo sme tento rok predviedli. Nikdy sme sa nevzdávali a šli sme do boja vždy na sto percent.“

V minulosti sa už na pretekoch v SAE rozhodovalo o titule majstra sveta. V roku 2010 ho získal Nemec Sebastian Vettel, o štyri roky Hamilton a v roku 2016 iný Nemec Nico Rosberg.

Je viac Holanďan ako Belgičan?

Otec Maxa Verstappena v minulosti vyvracal tvrdenia jeho bývalej manželky o tom, že vtedy iba 17-ročný mladík je v skutočnosti Belgičan a nie Holanďan.

Jos Verstappen (49) to pre holandské noviny povedal na rovinu: „Každý chce kúsok Maxa. Na jednej strane je to pre neho pekný kompliment. Ide mu to predsa veľmi dobre. Takže v očiach belgických médií je Max zrazu Belgičan. Ale je viac Holanďan ako Belgičan. Aj on to tak cíti," uviedol Verstappen starší.

Max je pritom polovičný Holanďan z otcovej strany. Jeho matka však pochádza z Belgicka, takže Max je tiež polovičný Belgičan. Jazdec Red Bullu sa narodil v Belgicku v meste Hasselt.

Mercedes podal dva protesty proti výsledkom Veľkej ceny Abú Zabí. Tvrdí, že boli porušené dva články pravidiel F1, ktoré hovoria o predbiehaní pred a za safety carom a aj o podmienkach, za akých sa počas prítomnosti bezpečnostného vozidla môžu posunúť o kolo pomalšie monoposty.

K porušeniu predmetných bodov pravidiel došlo podľa Mercedesu v závere pretekov, keď Verstappen vyťažil z prítomnosti bezpečnostného vozidla, vďaka čomu sa dostal do tesnej blízkosti Hamiltona a krátko po reštarte ho dokázal predbehnúť.



Medzinárodná automobilová federácia (FIA) potvrdila zisk titulu pre Maxa Verstappena a po viac ako štyroch hodinách po skončení pretekov zamietla oba protesty tímu Mercedes proti výsledkom VC Abú Zabí ako neopodstatnené.