Rozhodlo sa až v poslednom kole! Hamilton nezískal rekordný titul, Verstappen je majstrom sveta

Holanďan Max Verstappen (24) získal svoj premiérový titul majstra sveta v F1. V rozhodujúcich pretekoch sezóny 2021 v Abú Zabí triumfoval pred svojím najväčším rivalom Britom Lewisom Hamiltonom (36), ktorému nedoprial rekordný 8. titul.

finišoval Španiel Carlos Sainz na Ferrari.

Hamiltonov tím Mercedes získal ôsmy triumf po sebe v Pohári konštruktérov. V historickom poradí sa vyrovnal McLarenu. Viac triumfov majú iba Williams (9) a Ferrari (16).

Verstappen a Hamilton mali pred pretekmi zhodne 369,5 bodov. Iba druhýkrát v histórii sa stalo, že by prvý a druhý pretekár priebežného poradia išli do záverečného podujatia sezóny s vyrovnaným počtom bodov. Prvý takýto prípad nastal v roku 1974, keď napokon Brazílčan Emerson Fittipaldi triumfoval pred Švajčiarom Clayom Regazzonim.

Verstappen veľmi zle odštartoval zo svojej 10. pole position v sezóne. Hamilton sa pred neho dostal ešte pred prvou zákrutou, no Holanďan sa držal v tesnom závese. Ešte v prvom kole Verstappen zaútočil na Hamiltona v ľavotočivej zákrute, v ktorej Brita po kontakte vytlačil z trate, no ten si udržal prvú priečku.

Štart vyšiel aj Pérezovi, ktorý čisto nenechal priestor Norrisovi a posunul sa na 3. miesto. Hamilton postupne zvyšoval náskok, jeho súper, ktorý odštartoval na mäkkej zmesi, zaostával aj pre problémy so zadnými pneumatikami. Prezul ich v 14. kole, vrátil sa za štvrtého Norrisa. V Mercedese okamžite zareagovali, rýchlu zastávku mal aj Hamilton, ktorý sa vďaka výraznému náskoku vrátil na trať za priebežne prvého Péreza. Dostal sa cez neho až v 21. kole po tom, čo s Mexičanom absolvoval niekoľko tesných súbojov v zákrutách.

Verstappen, ktorý dovtedy strácal 8 sekúnd, sa vďaka tomu dotiahol na Hamiltona, ktorý sa výrazne zdržal súbojmi s Pérezom. V 27. kole vyšiel do štrku Räikkönen, prišiel do boxov, ale na trať sa už nevrátil. Pre majstra sveta z roku 2007 išlo o neželanú rozlúčku s kariérou. V rovnakom kole odstúpil aj George Russell, ktorého zradila prevodovka. Rozlúčka s F1 a tímom Alfa Romeo nevyšla ani Antoniovi Giovinazzimu, ktorý pre technický problém odstúpil v 36. kole.

Virtuálny safety car priniesol druhú návštevu boxov v podaní Verstappena. Po nej sa síce zvýšila strata na Hamiltona, no Holanďan z neho postupne ukrajoval. Jeho strata sa však ukázala ako príliš veľká.

Záver pretekov zdramatizoval Latifi, ktorý v 53. kole narazil do bariéry. Na trať prišlo bezpečnostné vozidlo, Verstappen aj Pérez okamžite prezuli pneumatiky.

Pre Péreza sa krátko na to preteky skončili, keď zamieril do boxov a odstavil monopost. Safety car opustil trať v 59. kole. Verstappenovi ostalo jedno kolo na to, aby Hamiltona predbehol a podarilo sa mu to. V závere si už premiérový titul nenechal vziať.