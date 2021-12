Hviezdny srbský center v basketbalovej NBA predviedol opäť svoju genialitu: Jedným pohybom oklamal piatich obrancov!

Jeho Denver Nuggets si poradil s nevýrazným San Antoniom Spurs pomerom 127:112 a najväčší podiel na tomto víťazstve mal práve robustný Srb. Najužitočnejší hráč zámorskej NBA za uplynulú sezónu proti Texasanom zaznamenal 35 bodov, 17 doskokov a k tomu pridal 8 asistencií. Z jeho brilantného výkonu najviac ale vyčnieval jeden moment. Súpera natlačil pod kôš, dvakrát naznačil prihrávku, čím zmiatol všetkých piatich obrancov a nakoniec bez pozerania nahral voľnému spoluhráčovi, ktorému už nerobilo problém dotiahnuť ukážkovú akciu do zdarného konca.

