Víťaz berie všetko! Bude sa z titulu majstra sveta tešiť Max Verstappen alebo Lewis Hamilton?

Už dnes o 14:00 napíše ročník 2021 Formule 1 svoju poslednú kapitolu. Prvých 21 rozuzlenie neprinieslo, preto fanúšikov čaká najdramatickejšie vyvrcholenie sezóny za poslednú dekádu.

O to sa postarajú predovšetkým momentálne dve najväčšie jazdecké osobnosti kráľovnej motošportu - Max Verstappen (24) z Red Bullu a Lewis Hamilton z Mercedesu. Pred štartom Veľkej ceny Abú Zabí totižto majú na svojom konte zhodný počet bodov - 369.5. Majstrom sveta sa teda logicky stane ten, kto z nich skôr pretne cieľovú čiaru, no už kvalifikácia jasne ukázala, že boj o titul bude prebiehať priamo v úplnom čele pretekov.

Viaceré média i osobnosti pred víkendom alternovali aj s teóriou, že mladý Holanďan sa môže pokúsiť o vyradenie sedemnásobného šampióna, vďaka čomu by sa pri rovnosti bodov stal majstrom sveta on, pretože v sezóne zaznamenal viac víťazstiev. Obaja jazdci však vyjadrili chcenie bojovať čistým a férovým spôsobom priamo na trati. Koniec koncov, pravdepodobnosť kolízie znižuje aj rozličnosť ich stratégii.

Z prvého miesta bude štartovať mladší z tejto dvojice, a to vďaka úžasnému kvalifikačnému kolu, ktoré včera predviedol. Jeho miernou nevýhodou ale môže byť to, že začne na najmäkšej, najrýchlejšej, no najmenej trvácnej sade pneumatík. „Žltú" totižto počas sobotňajšieho programu nechtiac prebrzdil. Pri zhasnutí červených svetiel by tak mal mať oproti skúsenému Britovi lepší odpich. Naopak Hamilton vyštartuje na spomínanej „žltej", resp. stredne tvrdej zmesi, ktorá by mala vydržať o čosi dlhšie. Z toho dôvodu sa šance na nehodu v úvodných zatáčkach výrazne znižujú, ale o to zaujímavejšia bude strategická bitka medzi nimi.

V žiadnom prípade nesmieme zabúdať ani na Landa Norrisa na tretej priečke a Sergia Péreza na štvrtej, ktorí tiež odštartujú na rovnakých pneumatikách ako víťaz kvalifikácie. Od jazdca McLarenu sa to príliš neočakáva a podľa vlastných slov ani nijako nechce zasiahnuť do súboja o titul, ale pri dobrom štarte môže pilotovi Mercedesu narobiť problémy práve druhý spomínaný - kolega Maxa Verstappena z Red Bullu.

Výsledok záverečnej Veľkej ceny i samotnej sezóny sa prakticky nedá predpovedať. Obaja ašpiranti na titul sú fantastickými jazdcami, ktorí dokážu zo svojich monopostov vyťažiť absolútne maximum. Jedno je však isté. Buď dnes spoznáme nového majstra sveta alebo rekordným osemnásobným šampiónom sa stane Sir Lewis Hamilton.