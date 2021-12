V Rusku boli diváci svedkami brutálneho knokautu: Zápasník svojho súpera vypol rybičkou!

Ten počas svojho súboja na turnaji Eagle FC 43 zdolal Makkasharipa Zaynukova obdivuhodným spôsobom. Po výbornej boxerskej kombinácii zacítil šancu predčasne ukončiť duel. Napriek tomu, že mal súpera pomerne ďaleko od seba, rozhodol sa pre netypický úder, skočil rybičku a tvrdým ľavým hákom knokautoval protivníka. Dakaev si tak pripísal už siedmy triumf v rade a môže sa popýšiť celkovou bilanciou 14-2.

He literally DOVE for the knockout 😱 (via @EagleFightClub) pic.twitter.com/fF63Y4jlKT