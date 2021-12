Je účasť hviezd z NHL na olympiáde opäť ohrozená?

Tak ako to vlastne bude? Vedenie zámorskej NHL podľa všetkého ponechá otázku účasti na ZOH 2022 vyložene na hráčoch. Komisár súťaže Gary Bettman po piatkovom zasadnutí Rady guvernérov na Floride vyhlásil, že hoci necelé dva mesiace pred štartom olympijského turnaja visí viacero otáznikov, liga dodrží dohodu s hráčskou asociáciou NHLPA ohľadom štartu profiligistov na ZOH.

Je iba na hráčoch, či sa budú chcieť v Pekingu za súčasnej situácie predstaviť. „Napriek tomu, že treba zodpovedať ešte mnoho otázok, NHL nebude brániť hráčom v účasti na zimných olympijských hrách. Dodržíme dohodu tak, ako sme sľúbili. Viem však, že NHLPA má obavy,“ povedal Bettman.

Predstavitelia NHL stále očakávajú od organizačného výboru ZOH 2022 detaily ohľadne covidových protokolov. Ligu zaujíma, ako budú organizátori riešiť situáciu, ak bude mať hokejista v Číne pozitívny test na koronavírus. Prípadná dvoj- či trojtýždňová karanténa by mohla hráčov od účasti na ZOH odradiť. Veľa môže zavážiť aj šírenie nového variantu omikron. „Hráči naďalej hovoria, že chcú ísť na olympiádu. Nemyslím si, že to bude ideálny olympijský zážitok vzhľadom na lockdowny v olympijskej dedine. Každopádne, my sme dali hráčom prísľub a ten platí,“ dodal Bettman.

NHL sľúbila, že pustí hráčov na ZOH 2022 pred dokončením pandémiou poznačenej sezóny 2019/2020. Dohodu zahrnuli aj do súčasnej kolektívnej zmluvy. Liga plánuje počas ZOH prerušiť súťaž od 3. do 22. februára.