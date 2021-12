Adam Žampa druhýkrát v sezóne bodoval: Víťazom obráku vo Val d´Isere Odermatt

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotňajšom obrovskom slalome SP vo francúzskom stredisku Val d´Isere.

Druhý skončil so stratou 59 stotín sekundy domáci Alexis Pinturault, tretí bol Rakúšan Manuel Feller (+1,24 s). Slovák Adam Žampa získal druhýkrát v prebiehajúcej sezóne SP body do celkovej klasifikácie, keď obsadil 26. miesto so stratou 5,08 sekundy na víťazného Odermatta.



Do hodnotenia si pripísal päť bodov, z októbrovej ľadovcovej ouvertúry v rakúskom Söldene ich mal na konte tri. Jeho brat Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, klasifikovali ho na 42. priečke. Odermatt vďaka siedmemu triumfu v kariére a celkovo 16. umiestneniu na pódiu zvýšil náskok na čele celkovej klasifikácie SP. Pred Matthiasom Mayerom z Rakúska vedie už o 136 bodov. V tejto sezóne to bol už jeho druhý triumf v disciplíne, aj v Söldene sa "obrák" stal jeho korisťou.



Za víťazstvom vo Val d´Isere mal Odermatt našliapnuté už po prvom kole, v ktorom si vybudoval náskok 32 stotín sekundy pred Pinturaultom, tretí najrýchlejší čas zajazdil Chorvát Filip Zubčič (+0,33 s). Ten však v druhom kole vypadol.