Triumf Gutovej-Behramiovej v super-G: Goggiová v celkovom poradí druhá, predbehla Vlhovú

Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová triumfovala v sobotňajšom super-G Svetového pohára v St. Moritzi. Domáca lyžiarka odsunula na druhé miesto spolufavoritku Sofiu Goggiovú z Talianska (+0,18 s), tretia skončila s odstupom 1,18 sekundy líderka celkovej klasifikácie Američanka Mikaela Shiffrinová.

Tridsaťročná Gutová-Behramiová predviedla rýchlu a dynamickú jazdu, vďaka ktorej slávila 33. víťazstvo v prestížnom seriáli. Už sedemnástykrát dokázala triumfovať vo svojej najsilnejšej disciplíne. Goggiová síce v dolnej časti trate atakovala jej čas, no napokon nenadviazala na minulotýždňový triumf z Lake Louise. So Švajčiarkou si vymenili pozície, Gutová-Behramiová skončila v kanadskom stredisku druhá za Goggiovou s mankom 11 stotín sekundy. Obe lyžiarky sú so 180 bodmi na čele hodnotenia disciplíny.



Goggiová sa posunula na druhé miesto celkovej klasifikácie pred Slovenku Petru Vlhovú, obhajkyňa veľkého glóbusu v St. Moritzi neštartovala. V olympijskej sezóne si naordinovala pauzu, okrem Lake Louise a St. Moritzu vynechá aj ďalšiu rýchlostnú disciplínu vo Val d´Isere a najbližšie sa v SP predstaví 21. decembra v obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli.



Shiffrinová vedie celkové poradie SP o 70 bodov pred Goggiovou, Vlhová za Američankou zaostáva o 125 bodov.



Výsledky super-G žien SP v St. Moritzi:

1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:19,82 min, 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,18 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,18, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,45, 5. Ariane Rädlerová (Rak.) +1,70, 6. Elena Curtoniová (Tal.) +1,74, 7. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,87, 8. Federica Brignoneová +1,90, 9. Marta Bassinová (obe Tal.) +2,01, 10. Jasmine Fluryová (Švaj.) +2,10

Celkové poradie SP (po 9 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 465 b., 2. Goggiová 395, 3. Petra VLHOVÁ (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová 298, 5. Andreja Slokarová (Slov.) 210, 6. Breezy Johnsonová (USA) 206

Poradie v super-G (po 2 z 9 súťaží):

1. Gutová-Behramiová a Goggiová po 180 b., 3. Shiffrinová 100, 4. Brignoneová 77, 5. Curtoniová 76, 6. Mirjam Puchnerová (Rak.) a Mowinckelová 72