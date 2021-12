Historicky najlepšie umiestenie na MS: Slováci sa s turnajom lúčia víťazne!

Slovenskí florbalisti zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení na svetovom šampionáte v Helsinkách nad Estónskom 8:7 po predĺžení a obsadili konečné siedme miesto.

Dosiahli historicky najlepšie umiestenie na MS, doposiaľ bola ich maximom ôsma priečka z Zürichu 2012.



Slováci odštartovali sobotňajšiu divokú prestrelku sľubne. Po prvej tretine viedli 3:1 a potom necelých deväť minút pred koncom 7:4, no v závere stratili koncentráciu a dovolili súperovi vyrovnať. O ich víťazstve napokon rozhodol gól Michala Dudoviča v druhej minúte predĺženia.



Zverenci trénera Radomíra Mrázeka dosiahli na MS päť víťazstiev a dve prehry. V základnej skupine si hladko poradili s USA 15:1, Poľskom 8:4 i Thajskom 15:2 a v play off o štvrťfinále zdolali Nemecko 7:3. Vo štvrťfinále podľahli po dobrom výkone obhajcovi titulu Fínsku 1:5 a v súboji o umiestnenie na 5.-8. priečke prehrali s Lotyšskom 2:6.



MS mužov v Helsinkách - o 7. miesto:

SLOVENSKO - Estónsko 8:7 pp (3:1, 3:3, 1:3 - 1:0)

Góly: 7. Gál (Gašparík), 14. Kvasnica (Grich), 19. Pažák (Kozák), 28. Kvasnica (Gajdoš), 32. Cvacho (Gajdoš), 40. Ujhélyi (Dudovič), 43. Grich (Kvasnica), 62. Dudovič (Gašparík) - 18. Kasenurm (Kallion), 21. Kareliusson (Bolander), 23. Dahlberg (Kasenurm), 27. Okruzko (Unga), 52. Dahlberg (Markus), 56. Kasenurm (Markus), 57. Kasenurm (Bolander). Rozhodovali: Sjogren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 2:2, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.

Zostava SR: Klobučník - Řezanina, Miške, Kozák, Mirt, Grich, Hatala - Dudovič, Gašparík, Gál - Ujhelyi, Grlický, Pažák - Kubovič, Gajdoš, Kvasnica - Cvacho





Slováci rozbehli duel nádejne a v 14. min viedli po góloch Kvasnicu a Gála 2:0. Súper síce znížil, no prvú tretinu vyhrali slovenskí reprezentanti dvojgólovým rozdielom po zásahu Pažáka, ktorý poslal loptičku do siete po strele Kozáka odrazenej od zadného mantinelu. Zápas mal vyrovnaný priebeh, šance boli na oboch stranách a Estónci ich v druhej časti začali premieňať. Sériou troch gólov otočili skóre a duel nabral nový rozmer. Slováci pomerne rýchlo odpovedali, Dudovič síce nepremenil trestné strieľanie, no napokon sa im podarilo vyrovnať po ukážkovej strele Kvasnicu. To ich znova nakoplo a šnúrou troch gólov si vybudovali v úvode tretej tretiny náskok 7:4. V závere však chybami v rozohrávke opäť dostali Estóncov na koňa. Tí zacítili šancu, nadýchli sa k záverečnému náporu a podarilo sa im vyrovnať na 7:7. Dramatický súboj tak dospel do predĺženia. V ňom napokon rozhodol o triumfe SR parádnou strelou cez hradbu hráčov Dudovič.



hlasy po zápase /zdroj: szfb.sk/:

Karel Ševčík, tréner SR: "Mrzí nás, že vzhľadom na to, že je v tejto hale neustála zima, ochorel kolega Radomír Mrázek a tak sa rozhodol na dnešnom zápase nezúčastniť. Aj preto sme všetci bojovali za neho. Začali sme dnes v pohode a sebavedomo, ale zbytočne sme si to svojou nedisciplinovanosťou skomplikovali. V niektorých prípadoch sme nesprávne a neskoro blokovali streľbu súpera, čo Estónci potrestali gólmi. S víťazstvom sme, samozrejme, spokojní."

Michal Dudovič, najlepší hráč SR a autor víťazného gólu: "Bol to dobrý zápas a pre oko diváka aj atraktívny, no my sme si ho predstavovali trochu inak. Chceli sme mať väčšiu kontrolu nad hrou a priebehom, no Estónci nám ukázali, že sú veľmi nebezpeční v ofenzívnej činnosti a my sme s chlapcami mali, veru, čo robiť, aby sme to dotiahli do víťazného konca."