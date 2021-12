Arogantný Ronaldo? Hral som s ním, keď som mal 16: TAKTO sa ku mne správal!

O Cristianovi Ronaldovi sa často hovorí, že je arogantný. Freddy Adu zaspomínal na skúšku v Manchesteri United v roku 2006, kedy sa stretol s hviezdnym Portugalčanom. Aký je?

O Cristianovi Ronaldovi sa často tvrdí, že je arogantný. Toto tvrdenie však vyvracia jeho bývalý spoluhráč. Freddy Adu prišiel ako 16-ročný mladík v roku 2006 na skúšku na Old Trafford. O dva roky neskôr sa stal historicky najmladším hráčom, ktorý podpísal v zámorskej MLS.

„Každý vždy hovorí, že Ronaldo je arogantný, že je taký a hentaký, no dovoľte mi povedať, že zo všetkých hráčov, ktorí tam boli, to bol jediný človek zo všetkých, ktorý za mnou prišiel, ktorý sa so mnou rozprával, ktorý ma pozval na večeru," cituje Freddyho Adua portál goal.com.

„Bol to úžasný človek. Samozrejme, už som mal pred Ronaldom obrovský rešpekt, ale potom som ho rešpektoval ešte viac a doslova sa stal mojím obľúbeným hráčom len kvôli tomu, aký bol a čoho som bol svedkom."

„Trochu sme sa porozprávali. Väčšinou som trénoval s tímom do 23 rokov, keď som tam bol, mal som vtedy len 16. Ale mal som aj niekoľko tréningov s prvým tímom a bolo to úžasné."

Cristiano Ronaldo sa v lete vrátil do Manchester United. So šiestimi gólmi je najlepším strelcom tímu v anglickej Premier League.