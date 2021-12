Smradľavý útok: Psí votrelec naložil priamo za rozcvičujúcimi sa hráčmi!

Nemilé prekvapenie pred začiatkom stretnutia futbalovej Európskej konferenčnej ligy medzi Partizanom Belehrad a Anorthosis Famagusta. Na ihrisko vnikol psí votrelec a za rozcvičujúcimi sa domácimi futbalistami si spravil veľkú potrebu. V jednom momente sa pes pozrie priamo do kamery a následne sa odvráti. Fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite začali vtipkovať, že tento akt zodpovedá kvalite súťaže. Tá vznikla len pred aktuálnou sezónou a mnohí spochybňujú jej kvalitu.

A dog went for a poo on Partizan Belgrade's pitch during their Europa Conference League match against Arnothosis Famagusta.pic.twitter.com/OvxDmxahZl