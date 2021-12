Tréner Weiss zhodnotil účinkovanie v Európe: Prečo Slovan nepostúpil?

Futbalisti Slovana Bratislava ukončili svoje vystúpenie v základnej F-skupine Európskej konferenčnej ligy prehrou 0:2 v Kodani, na postup do ďalšej fázy to nestačilo.

Podľa trénera "belasých" Vladimíra Weissa nemal Slovan toľko kvality ako jeho súper a preto chce mužstvo v zime lepšie pripraviť. A to aj po niekoľkých zmenách v kádri.

Kodaň mala už pred zápasom istotu postupu do osemfinále, Slovan bojoval na diaľku s PAOK Solún o druhé miesto znamenajúce postup do šestnásťfinále play off. No zatiaľ čo Gréci splnili úlohu favorita a Lincoln Red Imps z Gibraltáru zdolali 2:0, Slovan sa na štadióne Parken prezentoval bezkrvným výkonom.

"Definoval by som to ako realitu. Keď je súper lepší, musíte mu zagratulovať, skloniť hlavu, pokračovať a pracovať ďalej. Vieme, kde máme svoje nedostatky, na ktorých budeme pracovať a zlepšovať sa. Takisto ako tréner sa učí celý život, tak aj hráči sa musia učiť a pridať, aby sme sa priblížili na takú úroveň, na akej je medzinárodný futbal," povedal tréner Weiss pre klubový web.

Najväčšiu šancu "belasých" v zápase mal v 20. minúte obranca Jurij Medveděv, ktorý po fantastickom centri od Vladimíra Weissa ml. nenamieril presne medzi nohy brankára Grabaru.

"Brankár to vyrazil, resp. ho trafila lopta do nohy. Takéto duely rozhodujú maličkosti, toto bola jedna z nich. Samozrejme, zápas by mal iný náboj, no dostali sme lacný gól, kde sa to otočilo. Kodaň potom hrala dobre, vedela využívať naše chyby, veľakrát sme prepadali v pressingu. Zápas by v prípade, ak by sme tú šancu využili, bol iný, asi, ale už je po ňom a rozprávať ´keby´ je bezpredmetné. Kodani gratulujem, vyhrala zaslúžene, bola lepšia. Má veľa talentovaných hráčov, rozumného trénera, je to veľký klub, verím, že môže ísť ďaleko. Dnes im síce chýbalo viacero zranených hráčov, no od ich mladých futbalistov som očakával veľa talentu, čo sa aj potvrdilo. Môžu mať pred sebou veľkú budúcnosť. Verím, že náš tím sa bude pri vhodnom doplnení zlepšovať. Musíme popracovať na fyzickej príprave, veľa hráčov bolo zranených, alebo v lete nepripravených. Čaká nás veľa práce, no Európska konferenčná liga bola pre nás veľkou, dobrou školou, a vieme, kde musíme pridať," doplnil Weiss starší.

Slovan zakončil účinkovanie v skupine so ziskom ôsmich bodov. V oboch zápasoch zdolal gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizoval a s Kodaňou dvakrát prehral.

"V klube je veľa práce pre budúcnosť. Na úvod Európy sme v neľahkom súboji postúpili cez Shamrock Rovers, potom sme sa pokúšali o niečo, na čo toto mužstvo v Lige majstrov ešte nemalo takú kvalitu. To všetci vieme, treba si to priznať a pracovať v klube naďalej na tom, aby sme ten sen, ktorý som raz spomínal, tak aby sa raz aj uskutočnil. Je to dlhodobý proces, to sa nedá z mesiaca na mesiac. Uvedomujeme si, kde máme nedostatky, kde máme dobré veci, a budeme ďalej pokračovať. Uvidíme, čo nám prinesie zima, vieme, že sa chceme posilniť na 1-2 postoch. Niektorí hráči odídu, či už na hosťovanie tí mladší, aby hrávali a mali prax. Ešte raz, je to dlhodobý proces, ktorý je v klube normálny. V danom momente a v danej chvíli sme na viac ako toto nemali," priznal tréner.

Slovan mohol na severe Európy prehrať aj vyšším rozdielom, dánski mladíci mali po zmene strán ešte dve tutovky. "Mrzí to, pred Kodaňou sme stále mali šancu prebojovať sa do jarnej vyraďovacej fázy, ale pravdepodobne sme si to ani až tak nezaslúžili. Videli sme, kde sa nachádza európsky futbal a úroveň, na ktorú by sme sa raz chceli určite dostať. Všetky góly sa dajú chytiť, musím si to rozobrať a pozrieť, čo sa dalo spraviť lepšie. Bolo neuveriteľné zažiť v tejto dobe toľko ľudí na futbale, verím, že sa toho raz dožijeme aj doma. Na rozcvičke som si všimol našich fanúšikov, vážime si, že nás prišli podporiť až sem, škoda, že to nevyšlo. Celú cestu Európou si veľmi cením, osobne mám pred sebou veľkú motiváciu, aby sme v lige boli opäť majstri, a zažili európske zápasy aj o rok. Ideme ďalej, čaká nás liga, treba dať hlavy hore a dať sa dokopy. Cesta do pohárov vedie jednoznačne cez ligu," povedal brankár Adrián Chovan.

6. kolo EKL:

A-skupina

LASK Linz - HJK Helsinki 3:0 (1:0)

Góly: 41. Balič, 63. Nakamura, 81. Gruber

Alaškert FC - Maccabi Tel-Aviv 1:1 (0:0)

Góly: 78. Boljevič - 90. Almog

tabuľka:

1. LASK 6 5 1 0 12:1 16 **

2. Maccabi 6 3 2 1 14:4 11 *

3. HJK 6 2 0 4 5:15 6

4. Alaškert 6 0 1 5 4:15 1

B-skupina

KAA Gent - Flora Tallinn 1:0 (0:0)

Gól: 51. Bruno

Partizan Belehrad - Anorthosis Famagusta 1:1 (1:1)

Góly: 20. Milovanovič - 33. Christodoulopoulos (z 11 m)

tabuľka:

1. Gent 6 4 1 1 6:2 13 **

2. Partizan 6 2 2 2 6:4 8 *

3. Anorthosis 6 1 3 2 6:9 6

4. Flora 6 1 2 3 5:8 5

C-skupina

CSKA Sofia - AS Rím 2:3 (0:2)

Góly: 75. Čatakovič, 90.+3 Wildschut - 15. a 53. Abraham, 34. Mayoral

Zorja Luhansk - Bodo/Glimt 1:1 (1:0)

Góly: 18. Nazaryna - 68. Vernydub (vlastný)

tabuľka:

1. AS Rím 6 4 1 1 18:11 13 **

2. Bodo/Glimt 6 3 3 0 14:5 12 *

3. Luhansk 6 2 1 3 5:11 7

4. CSKA Sofia 6 0 1 5 3:13 1

D-skupina

CFR Kluž - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Góly: 45. a 82. Debeljuh

/J. Považanec hral v drese hostí od 79. minúty/

AZ Alkmaar - Randers FC 1:0 (0:0)

Gól: 87. Oosting

tabuľka:

1. Alkmaar 6 4 2 0 8:3 14 **

2. Randers 6 1 4 1 9:9 7 *

3. Jablonec 6 1 3 2 6:8 6

4. CFR Kluž 6 1 1 4 4:7 4



** postup do osemfinále

* postup do play off o osemfinále



E-skupina

Union Berlín - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Góly: 64. Kruse - 50. SCHRANZ

/I. Schranz (Slavia) celé stretnutie, v 50. min dal gól/

Feyenoord Rotterdam - Maccabi Haifa 2:1 (1:0)

Góly: 38. Dessers, 65. Nelson – 90.+1 David

tabuľka:

1. Feyenoord Rotterdam 6 4 2 0 11:6 14 **

2. Slavia Praha 6 2 2 2 8:7 8 *

3. Union Berlín 6 2 1 3 8:9 7

4. Maccabi Haifa 6 1 1 4 2:7 4

F-skupina

FC Kodaň - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (1:0)

Góly: 30. Wind, 53. Höjlund. Rozhodovali: Vad, Tóth, Albert (všetci Maď.), ŽK: Oikonomou, Jelert, Chočolava - Henty, Agbo, Božikov

FC Kodaň: Grabara - Jelert, Oikonomou (71. Jakobsen), Chočolava, Kristiansen (54. Oviedo) - Johannesson, Haraldsson (71. Haarbo) - Biel - Höjlund (76. Wilczek), Wind, Böving.

ŠK Slovan: Chovan - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco (78. Da Silva) - Kankava, Agbo - Dražič (62. Čavrič), Weiss (71. Rabiu), Zmrhal (82. Green) - Henty (71. Mráz).



PAOK Solún - Lincoln Red Imps 2:0 (1:0)

Góly: 17. A. Živkovič, 55. Schwab. Rozhodoval: Saggi (Nór.), ŽK: Schwab, Lyratzis - Lopes, Toscano

tabuľka:

1. FC Kodaň 6 5 0 1 15:5 15 **

2. PAOK Solún 6 3 2 1 8:4 11 *

3. SLOVAN 6 2 2 2 8:7 8

4. Lincoln 6 0 0 0 2:17 0

G-skupina

Vitesse Arnhem - NŠ Mura 3:1 (3:0)

Góly: 3. Buitink, 35. Openda, 40. Huisman – 81. Maroša

/M. Bero (Vitesse) celé stretnutie a v 83. min dostal ŽK/

Tottenham Hotspur - Stade Rennes - odložené

tabuľka:

1. Stade Rennes 5 3 2 0 10:7 11 **

2. Vitesse Arnhem 6 3 1 2 12:9 10

3. Tottenham Hotspur 5 2 1 2 11:8 7

4. NŠ Mura 6 1 0 5 5:14 3

H-skupina

Omonia Nikózia - Kajrat Almaty 0:0

/M. Ďuriš celé stretnutie, T. Hubočan (obaja Omonia) nastúpil v 57. min/

FC Bazilej - Karabach Agdam FK 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 74. Cabral, 62. Kasami

tabuľka:

1. FC Bazilej 6 4 2 0 14:6 14 **

2. Karabach Agdam 6 3 2 1 10:8 11 *

3. Omonia Nikózia 6 0 4 2 5:10 4

4. Kajrat Almaty 6 0 2 4 6:11 2