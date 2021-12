Útočník St. Louis Walker prepisuje históriu: Toto sa v NHL ešte nestalo

Zapísal sa do histórie zámorskej profiligy! Hokejový útočník Nathan Walker (27)sa stal prvým Austrálčanom v NHL, ktorý zaznamenal hetrik.

K výhre St. Louis nad Detroitom 6:2 prispel troma gólmi. Pred zápasom s Red Wings odohral v NHL len 25 stretnutí, v ktorých dal dokopy tri góly. Vedenie Blues ho pritom povolalo do prvého tímu z farmy v Springfielde (AHL) iba v stredu. Proti Detroitu to bol jeho premiérový zápas v tejto sezóne NHL.

"Bolo to neuveriteľné. Neviem, čo mám k tomu viac povedať. Som taký šťastný, že sme získali dva body a môžeme sa koncentrovať na ďalší zápas," povedal 26-ročný krídelník, ktorý sa narodil vo waleskom Cardiffe, no ako dvojročný sa presťahoval s rodinou do Sydney a na medzinárodnej scéne reprezentuje Austráliu.