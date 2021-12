Schranz spasil Sláviu Praha na pôde Unionu Berlín, z postupu sa teší aj Matúš Bero

Futbalisti PAOK Solún sa prebojovali do play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy UEFA 2021/2022. V záverečnom zápase v F-skupine zdolali doma gibraltársky Lincoln Red Imps 2:0 a v tabuľke obsadili druhé miesto pred Slovanom Bratislavom.

Úradujúci slovenský majster, ktorý v paralelnom stretnutí prehral na ihrisku FC Kodaň 0:2, zaostal za gréckym tímom o tri body a skončil na nepostupovej tretej priečke.

PAOK Solún vykročil za postupom rázne a už v 17. minúte sa mu podarilo vsietiť prvý gól, keď sa po centri Sidcleyho Pereiru presadil prudkou hlavičkou srbský stredopoliar Andrija Živkovič. Po prestávke upravil na 2:0 opäť hlavou Stefan Schwab. Gréci mohli v ďalšom priebehu ešte zvýrazniť svoj náskok, ale ďalšie veľké šance už nevyužili.

V E-skupine si postup do jarnej baráže EKL vybojovala Slavia Praha, ktorá v priamom súboji o druhú priečku remizovala na pôde Unionu Berlín 1:1. O jediný gól "zošívaných" sa v 50. minúte postaral slovenský reprezentant Ivan Schranz, ktorý prekonal domáceho brankára Frederika Ronnowa parádnou strelou do ľavého horného rohu. Domáci vyrovnali v 64. min vďaka gólu Maxa Kruseho, ale postupový zásah už napriek veľkému tlaku nepridali. Slavia udržala druhé miesto v tabuľke a teší sa na jarné boje.

V nich bude účinkovať aj Vitesse Arnhem v zostave so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom, holandský klub zdolal NŠ Mura 3:1 a postúpil do play off z druhého miesta G-skupiny. S EKL sa rozlúčila Omonia Nikózia so slovenskými legionármi Tomášom Hubočanom a Michalom Ďurišom, cyperský zástupca hral doma s Kajrat Almaty bez gólov a skončil na nepostupovej tretej pozícii.

Z "céčka" si postup osemfinále zabezpečil AS Rím, ktorý triumfoval v 6. kole na ihrisku CSKA Sofia 3:2. V baráži o osemfinále si nezahrá český Jablonec, ktorý potreboval na pôde posledného Klužu zvíťaziť, ale podľahol mu 0:2.

Priamo do jarnej vyraďovačky EKL sa dostalo osem víťazov štvorčlenných skupín, mužstvá z druhých priečok si o postup do osemfinále zahrajú proti tímom, ktoré skončili na treťom mieste v skupinách Európskej ligy. Žreb dvojíc play off o osemfinále sa uskutoční v pondelok 13. decembra.

6. kolo EKL:

A-skupina

LASK Linz - HJK Helsinki 3:0 (1:0)

Góly: 41. Balič, 63. Nakamura, 81. Gruber

Alaškert FC - Maccabi Tel-Aviv 1:1 (0:0)

Góly: 78. Boljevič - 90. Almog

B-skupina

KAA Gent - Flora Tallinn 1:0 (0:0)

Gól: 51. Bruno

Partizan Belehrad - Anorthosis Famagusta 1:1 (1:1)

Góly: 20. Milovanovič - 33. Christodoulopoulos (z 11 m)

C-skupina

CSKA Sofia - AS Rím 2:3 (0:2)

Góly: 75. Čatakovič, 90.+3 Wildschut - 15. a 53. Abraham, 34. Mayoral

Zorja Luhansk - Bodo/Glimt 1:1 (1:0)

Góly: 18. Nazaryna - 68. Vernydub (vlastný)

D-skupina

CFR Kluž - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Góly: 45. a 82. Debeljuh

/J. Považanec hral v drese hostí od 79. minúty/

AZ Alkmaar - Randers FC 1:0 (0:0)

Gól: 87. Oosting

E-skupina

Union Berlín - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Góly: 64. Kruse - 50. SCHRANZ

/I. Schranz (Slavia) celé stretnutie, v 50. min dal gól/

Feyenoord Rotterdam - Maccabi Haifa 2:1 (1:0)

Góly: 38. Dessers, 65. Nelson – 90.+1 David

F-skupina

FC Kodaň - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (1:0)

Góly: 30. Wind, 53. Höjlund

PAOK Solún - Lincoln Red Imps 2:0 (1:0)

Góly: 17. A. Živkovič, 55. Schwab

G-skupina

Vitesse Arnhem - NŠ Mura 3:1 (3:0)

Góly: 3. Buitink, 35. Openda, 40. Huisman – 81. Maroša

/M. Bero (Vitesse) celé stretnutie a v 83. min dostal ŽK/

Tottenham Hotspur - Stade Rennes - odložené

H-skupina

Omonia Nikózia - Kajrat Almaty 0:0

/M. Ďuriš celé stretnutie, T. Hubočan (obaja Omonia) nastúpil v 57. min/

FC Bazilej - Karabach Agdam FK 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 74. Cabral, 62. Kasami