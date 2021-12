Hokejová Arizona musí vyriešiť nečakaný problém: Kvôli dlhom môže prísť o domáci stánok

Nestáva sa často, aby kluby zo zámorskej NHL mali voči iným subjektom nejaké podlžnosti, no Arizona Coyotes je výnimkou a hrozí jej veľká nepríjemnosť.

Ak do 20. decembra posledný tím Západnej konferencie profiligy nezaplatí 1,3 milióna amerických dolárov mestu Glendale a správcom Gila River Areny, do haly sa už nedostane, čo by vzhľadom na prebiehajúcu sezónu predstavovalo obrovský problém.

Samotná hokejová organizácia, ale tvrdí, že všetko je to len veľké nedorozumenie. „Už sme zahájili vyšetrovanie, aby sme zistili, ako sa to mohlo stať. Prvé náznaky vedú k tomu, že je to dôsledok nešťastnej ľudskej chyby," uvádza sa v stredajšom prehlásení vedenia Coyotes, v ktorom sa ďalej píše, „Hluboko ľutujeme nepríjemnosti, aké to spôsobilo. Hneď zajtra sa uistíme, že Arizona Coyotes má vysporiadané všetky účty a nedlží žiadne miestne ani štátne dane. Následne okamžite podnikneme kroky, aby sa to už neopakovalo."