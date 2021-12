Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Vůjtek sa dočkal veľkej pocty: Navždy sa zapíše do histórie českého hokeja

Obľúbený kormidelník bude od ďalšieho týždňa patriť do elitnej spoločnosti. Spolu so Stanislavom Sventekom, Jaromírom Meixnerom a Čeněkom Píchom bude totižto uvedený do Siene slávy českého hokeja.

Vladimír Vůjtek (74) sa oficiálnej ceremónie, spolu s vyššie spomínaným Jaromírom Meixnerom, dočká pred štvrtkovým zápasom českej reprezentácie proti Fínsku a stane jedným zo 142-och členov tejto exkluzívnej kompánie. Rodák z Klimkovic bol počas svojej hráčskej kariéry útočníkom, no viac sa mu darilo na trénerskej pozícii. V najvyššej súťaži viedol Vítkovice, Zlín i Třinec. V Rusku okrem Dynama Moskva a Kazane šéfoval aj lavičke Lokomotivu Jaroslavl. S ním v rokoch 2002 a 2003 vyhral tamojšiu Superligu, predchodca KHL. Na medzinárodnej úrovni pôsobil chvíľu v českej reprezentácii, no azda najväčší úspech zaznamenal pri trénovaní slovenského národného tímu, ktorý na MS 2012 doviedol k zisku strieborných medailí.