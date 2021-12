Ján Lašák pozorne sledoval Húskov debut v NHL: Adam, nerob chyby ako ja!

Tak na takúto premiéru v profilige určite nezabudne. Slovenský brankár Adam Húska (24) z New York Rangers inkasoval pri svojom debute v zámorskej NHL sedem gólov a jeho tím prehral v Madison Square Garden s Coloradom 3:7. Húskovi spoluhráči po zápase priznali, že ho nechali v kaši, čo potvrdil aj Ján Lašák (42), vôbec prvý slovenský gólman, ktorý prerazil v NHL.

Mladý Slovák zlikvidoval dohromady 32 striel, Avalanche rozhodli o triumfe v druhej tretine, v ktorej mu dali až päť gólov. Húsku povolali Rangers z farmy uplynulý víkend po tom, ako sa zranil Igor Šesťorkin. Následne pri debute v NHL čelil najofenzívnejšiemu tímu v profilige.

„Adam mal niekoľko dobrých zákrokov. Viackrát sme ho nechali v kaši, nepomohli sme mu a umožnili sme im dostať sa do šancí. V každom prípade je to dobrý brankár a má pred sebou svetlú budúcnosť. Zvládol to dobre,“ zhodnotil Húskov spoluhráč z obrany Jacob Trouba, na ktorého slová nadviazal aj samotný Lašák.

„Je to tak, boli tam však situácie, ktoré by aj Adam určite zobral naspäť. Colorado predviedlo ofenzívnu smršť vo veľkom štýle. Štyri góly, ktoré dostal, boli prakticky nechytateľné, takže to bol ťažký zápas. Keď brankár spraví chybu, sám si to okamžite uvedomí v sekunde, ako prejde puk za jeho chrbát, takže on sám dobre vie, čo môže spraviť lepšie,“ povedal Lašák pre Nový Čas s tým, že Húskovi držal palce na diaľku.

„Budem sa s ním snažiť v blízkej budúcnosti skontaktovať. Čo by som mu však poradil? Ja som sa v NHL neudržal, tak aby nerobil také chyby, aké som robil ja. Adam je však vyspelý chalan, prešiel univerzitným hokejom, má vzdelanie a tím ľudí okolo seba. Určite nebude čakať, kým mu ja zavolám a spasím ho,“ polračoval Lášák, podľa ktorého má Húska všetky predpoklady na to, aby v NHL prerazil naplno.

„Má výšku, dobre v bráne vyzerá, je silný, s kondíciou problém nemá... Takže záleží len na ňom. Keď sme spomínali chyby, tak druhý a štvrtý gól, ktoré inkasoval, sú veci, ktorým sa musí brankár v NHL vyvarovať,“ uzavrel Lašák.