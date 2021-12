Otec Maxa Verstappena v tom má jasno: Pre zisk premiérového titulu urobí všetko!

Už túto nedeľu vyvrcholí najnapínavejší ročník Formule 1 za posledné roky. Majstrom sveta sa buď prvýkrát v kariére stane Holanďan Max Verstappen (24) alebo si rekordný ôsmy titul na svoje konto pripíše ostrieľaný Lewis Hamilton (36).

Do Veľkej ceny Abu Zabí idú obaja s rovnakým počtom bodov - 369.5. Šampiónom sa teda stane ten, kto z nich pretne cieľovú čiaru ako prvý. Samozrejme, existuje aj alternatívne riešenie. Ak obaja ašpiranti preteky nedokončia, celkovým víťazom bude mladý Holanďan, pretože v sezóne vyhral 9 podujatí, zatiaľ čo legendárny Brit len 8.

V kuloároch sa už dlhšie špekuluje o možnosti, že Verstappen úmyselne pôjde po vyradení Hamiltona, keďže momentálne by mal mať rýchlejší monopost práve druhý menovaný. Niekdajší pilot „efjednotky" a otec hviezdy Red Bullu Jos Verstappen (49) však tvrdí. „Nemyslím si, že medzi k nimi dôjde k nehode," vyjadril sa pre Daily Mail, zároveň ale dopĺňa, „Max urobí všetko pre to, aby vyhral regulárnym spôsobom. Bude to vzrušujúce."

S ohľadom na možnú kolíziu sa pripomenul už aj riaditeľ pretekov Michael Masi (42). V pokynoch, ktoré vydáva pred každým súťažným víkendom, jazdcov špecificky upozorňuje na to, aby zachovali férovosť na trati a dodáva, že jednou z možných sankcií za porušenie športovej etiky je aj odobratie bodov. No určite žiaden fanúšik motošportu nechce, aby takýto napínavý ročník rozhodli komisári namiesto pilotov na trati.

Štart záverečných pretekov je naplánovaný v nedeľu o 14:00.