Fanúšikovia curlingu v USA sa hnevajú: Erotické hračky im stopli zápasy!

Americká televízna sieť NBC totiž zastavila vysielanie turnaja, ktorý prebieha v holandskom Leeuwardene. Dôvod? Ten je celkom vtipný. Na ľadovej ploche sa totiž objavila reklama sponzora "Easy Toys," ktorý na webe reklamuje predaj erotických hračiek a pomôcok. Američania tvrdia, že takáto reklama je sponzorským konfliktom a je nevhodná. Easy Toys patrí k Holandsku a Belgicku k lídrom predajcov erotických hračiek a pomôcok.

Estonia 🇪🇪 capitalise as Marie Kaldvee is served an opportunity to score two in the sixth end and she makes no mistake with her hit and stick. 👏#OQE2021 #curling #Roadto2022



Watch live on Recast at https://t.co/fy3vfdBx89 pic.twitter.com/5uwM3FiLBT