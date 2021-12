Obranca Trouba reaguje na nevydarený debut Húsku: Nechali sme ho v kaši!

Na svoj debut nebude v dobrom spomínať. Slovenský brankár Adam Húska (24) z New York Rangers inkasoval pri svojom debute v zámorskej NHL sedem gólov a jeho New York Rangers prehral v Madison Square Garden s Coloradom 3:7.

Húska zlikvidoval 32 striel, Avalanche rozhodli o triumfe v druhej tretine, v ktorej dali päť gólov.

Tréner "jazdcov" Gerrard Gallant nehádzal vinu na mladého slovenského brankára. “Ponúkli sme im veľa šancí, otvorili sme im dvere. Nehrali sme dôsledne v obrane tak ako sme mali a už sme sa o tom bavili. Strácali sme veľa pukov a oni to využili," povedal tréner Rangers pre nhl.com.

Húsku povolali Rangers z farmy uplynulý víkend po tom, ako sa zranil Igor Šesťorkin. Prvé dva zápasy kryl chrbát Aleksandrovi Georgievovi, teraz dostal premiérovo šancu. Nemal to však jednoduché, pretože Rangers hrali v utorok v Chicagu a domov nedorazili hráči skôr ako o tretej ráno. Na druhý deň pri debute v NHL čelil Húska najofenzívnejšiemu tímu v profilige.

"V prvej tretine bol skvelý. Čelil v nej 19 strelám a mal viacero kľúčových zákrokov. Dnes sme prehrali ako tím," dodal Gallant pre denník New York Post. Colorado strelilo v 23 zápasoch 99 gólov, čo je priemer 4,3 na zápas. Sedem gólov v jednom zápase strelili Avalanche druhýkrát za sebou a piaty v sezóne.

"Bolo to ťažké hrať deň po dni a navyše aj cestovať," povedal obranca NYR Jacob Trouba a potom sa vyjadril na adresu slovenského brankára.

"Mal niekoľko dobrých zákrokov. Viackrát sme ho nechali v kaši, nepomohli sme mu a umožnili sme im dostať sa do šancí. V každom prípade je to dobrý brankár a má pred sebou svetlú budúcnosť. Zvládol to dobre." Rangers otočili v prvej tretine z 0:1 na 2:1, druhý gól "jazdcov" dal švédsky obranca Nils Lundkvist a zaznamenal svoj premiérový presný zásah v profilige.