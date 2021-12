Chelsea prišla o výhru v 94. minúte: Skupinu vyhral Juventus

Futbalisti Juventusu Turín postúpili do osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 z prvého miesta H-skupiny.

V stredajšom zápase záverečného 6. kola zdolali doma Malmö FF 1:0 vďaka zásahu Moisea Keana z 18. minúty a skupinu vyhrali s dvojbodovým náskokom pred druhou Chelsea Londýn. Obhajca titulu v paralelnom stretnutí remizoval na pôde Zenitu Petrohrad 3:3, keď o víťazstvo prišiel vo štvrtej minúte nadstaveného času po góle Magomeda Ozdojeva.



Chelsea aj Juventus mali už dávnejšie zaistený postup do osemfinále LM a na diaľku hrali už iba o 1. miesto v skupine. Londýnčania mali proti už istému tretiemu tímu tabuľky Zenitu expresný nástup, po pár sekundách od úvodného hvizdu sa dostal do šance Saul Niguez, ale Michail Keržakov výborne zasiahol. V 2. minúte to už hosťom vyšlo, Andreas Christensen zahral rohový kop a osamotený Timo Werner na zadnej žrdi nemal problém upratať loptu zblízka do siete - 0:1. Tlak "modrých" však rýchlo vyprchal a v 26. min mohol vyrovnať Malcom, ktorý unikol súperovej obrane, bravúrne ho vychytal Kepa Arrizabalaga. Zenit zacítil príležitosť a ešte do polčasu otočil skóre, v 38. min vyrovnal hlavičkou Claudinho a o štyri minúty neskôr rutinérsky premenil svoj únik Sardar Azmoun, keď obišiel aj Arrizabalagu - 2:1. A zakrátko mohol Azmoun po ďalšom sóle zvýšiť na rozdiel dvoch gólov, tentoraz však stroskotal na brankárovi Chelsea. Anglický klub v druhom polčase zvýšil úsilie a v 62. min sa mu podarilo vyrovnať, po vyšachovaní domácej obrany a prihrávke Wernera skóroval do prázdnej brány Romelu Lukaku. V závere sa hra otvorila, Azmounovu hlavičku zneškodnil Arrizabalaga. Šesť minút pred koncom riadneho času Werner ešte hlavičkou Keržakova neprekonal, no o pár momentov neskôr dostal prihrávku a po rýchlom prebratí uložil loptu k žrdi - 2:3. Chelsea sa však víťazstva nedočkala, vo štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol o konečnej deľbe bodov Ozdojev - 3:3.



Juventus v zápase so švédskym majstrom od úvodu tvrdil muziku a v 18. min otvoril skóre, keď po centri Federica Bernardeschiho skóroval hlavou Moise Kean. Favorit aj v druhom polčase kontroloval priebeh, v koncovke však už úspešný nebol. Adrien Rabiot napálil bočnú sieť a potom zahodil tri veľké šance autor prvého gólu Kean. Turínčania napriek veľkej prevahe ďalšie góly nepridali, bodku za stretnutím dala nevyužitá príležitosť striedajúceho Juana Cuadrada, ktorý prestrelil bránu.



sumáre stredajších zápasov 6. kola skupinovej fázy LM:

H-skupina

Juventus Turín - Malmö FF 1:0 (1:0)

Gól: 18. Kean. Rozhodoval: Peljto (BaH.)



Zenit Petrohrad - Chelsea Londýn 3:3 (2:1)

Góly: 38. Claudinho, 42. Azmoun, 90.+4 Ozdojev - 2. Werner, 62. Lukaku, 85. Werner. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)



tabuľka:

1. Juventus 6 5 0 1 10:6 15**

2. Chelsea 6 4 1 1 13:4 13**

3. Petrohrad 6 1 2 3 10:10 5*

4. Malmö 6 0 1 5 1:14 1

** postup do osemfinále LM

* postup do EL