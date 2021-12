Bomba pre slovenský hokej! Po 15 rokoch debut nášho ďalšieho brankára v NHL

Fantázia! Po takmer 15 rokoch bude v NHL debutovať ďalší slovenský brankár. Adam Húska dostane príležitosť v bránke New York Rangers v domácom stretnutí proti Colorado Avalanche. Informuje o tom niekoľko zámorských zdrojov a tiež tréner brankárov Peter Kosa na sociálnej sieti. „ Dnes večer to bude ďalšia špeciálna udalosť pre slovenských brankárov. Uži si to a veľa šťastia Adam Húska.”

Húska sa stane piatym slovenským brankárom v histórii NHL po Jánovi Lašákovi, Rastislavovi Staňovi, Petrovi Budajovi a Jaroslavovi Halákovi. Posledný menovaný debutoval v zámorskej profilige 18. februára 2007, prešlo odvtedy už takmer 15 rokov.

Húska dostane príležitosť vďaka zraneniu jednotky "jazdcov" Igora Šesťorkina. Už v posledných dvoch stretnutiach Rangers robil dvojku Alexandarovi Georgievovi a na tretí pokus dostane šancu aj slovenský gólman. Čaká ho však krst ohňom! Bude čeliť najsmrtiacejšiemu útoku v celej NHL, Colorado strieľa priemerne 4,14 gólu na zápas.

Assuming #NYR prospect Adam Húska (R7, 2015) makes his NHL debut this week, he can become only the 3rd goalie since 1998 to do so with a win.



Mackenzie Skapski (02/20/2015) and Igor Shestyorkin (01/07/2020) are the other 2 in that span pic.twitter.com/f9fpB5K0eC