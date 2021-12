Stopka pre slovenských florbalistov na MS: Vo štvrťfinále nestačili na obhajcov titulu

Slovenskí florbaloví reprezentanti prehrali vo štvrťfinále MS v Helsinkách s obhajcami titulu Fínmi 1:5. Na šampionáte tak budú bojovať o konečné 5.-8. miesto, najbližšie sa v piatok o 9.00 SEČ stretnú s Lotyšskom.

Slováci, ktorí opäť nastúpili bez zraneného Michala Dudoviča a aj bez ďalšej opory Filipa Čonku-Skybu, odolávali fínskemu tlaku až do 17. minúty. Po góle Villeho Lastikku sa domáci rozbehli a po dvoch tretinách viedli 4:1. Jediný gól SR strelil v polovici stretnutia v presilovke Lukáš Ujhelyi. Zverenci trénera Radomíra Mrázka zodpovednou defenzívou neumožnili úradujúcim majstrom sveta vybudovať si vyšší náskok, až v samom závere spečatil výsledok na 5:1 Sami Johansson. Fíni potvrdili úlohu jasného favorita a v semifinále narazia na Česko.