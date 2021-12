Športový riaditeľ TotalEnergies Benoît Génauzeau: Ako zapálime v Peťovi iskru?

Otvárajú brány! V cyklistickom druholigovom tíme To­talEnergies sa už nevedia dočkať momentu, keď si Peter Sagan (31) oblečie prvýkrát ich dres. Anticipácia príchodu hviezdy svetového pelotónu je naozaj veľká, o čom svedčia aj slová športového riaditeľa francúzskej stajne Benoîta Génauzeaua.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sagan sa so svojím novým kolegom stretol prvýkrát len nedávno. „Naša identita vo vnútri organizácie je silná, preto potrebujeme, aby aj on dokonale nasal atmosféru a objavil dušu nášho tímu,“ uviedol Génauzeau pre portál rtbf.be.

Priorita pre neho bude opäť naštartovať trojnásobného majstra sveta, ktorý v poslednej sezóne pôsobil tak trochu zvädnutým dojmom. „Určite Peťa za nič neodsudzujeme. Minulú sezónu odštartoval covidom, následne prišiel drsný pád na Tour. Napriek všetkému mal však úspešný rok. Najväčší trik so Saganom bude nájsť jeho iskru. Pre mňa osobne to bude výzva. Budem sa snažiť priniesť do jeho rutiny nejakú novinku, malé páky, ktoré mu pomôžu dosiahnuť veľké veci,“ dodal Génauzeau s očakávaním, že Tourminátor sa čoskoro naučí aj po francúzsky.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Sagan je na jazyky talent. Rozpráva po anglicky či po taliansky, no v minulosti rečnil pred kamerami aj po španielsky a skúšal i lámanú poľštinu.

„Je to vždy výzva, keď do nášho tímu príde zahraničný jazdec. Sme francúzske zoskupenie, čo znamená, že sa u nás v tíme rozpráva po francúzsky. A tak to aj zostane. Sem-tam začujete angličtinu, no všetci zahraniční pretekári sa skôr či neskôr naučili rozprávať naším jazykom. Peťo navyše býva v Monaku, kde je francúzština bežná. Aj jeho syn Marlon sa učí po francúzsky. Dal nám preto prísľub, že na tom zapracuje. Radi mu pomôžeme,“ uzavrel Génauzeau.