Krásne vyznanie Sádeckého († 24) snúbenice Šárky: Vďaka nemu som tam, kde som!

Prvýkrát po tragédii prehovorila! Šárka, snúbenica hokejistu Borisa Sádeckého († 24), ktorý zomrel na začiatku novembra po srdcovom kolapse, sa na sociálnej sieti vyjadrila, že je hrdá na vzťah s Borisom, a keby mohla cestovať v čase, tak by sa vrátila o dva roky späť, keď na svete ešte nepanovala pandémia!

Šárka spoločne s Borisovou rodinou založila po smrti svojej životnej lásky neziskovú organizáciu Dobré srdce Borisa Sádeckého, ktorá bude aktívne viesť kampaň, osvetu a vzdelávať o zdravotnej starostlivosti pri športe. „Boris sa stal mojím priateľom a najlepším kamarátom pred viac ako 10 rokmi. On je dôvod, prečo som vo všetkých aspektoch môjho života tam, kde som. Chcela by som túto organizáciu viesť pre Borisa, za Borisa a vlastne vďaka Borisovi,“ vyjadrila sa Šárka.

Útočník Bratislava Capitals skolaboval na ľade počas zápasu a po piatich dňoch v umelom spánku sa už neprebral. „Som hrdá na náš vzťah s Borisom. Navzájom sme sa naučili rešpektovať sa, chápať sa a rozumieť si. Aj na to, že keď bol šťastný, bolo to aj vďaka mne,“ napísala dojemné slová Borisova snúbenica. Na otázku, keby mohla cestovať v čase, do akého roku by sa vrátila, odvetila: „Rok 2019, kvôli obyčajnosti všedného dňa.“