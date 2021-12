Krivák ostal po oslave víťazného gólu v šoku: Popálila ma petarda!

Mal šťastie v nešťastí! Slovenský futbalový obranca Ján Krivák (28) ostal po oslave víťazného gólu v šoku.

Spoľahlivý obranca sa rýchlo otočil a začal si chytať ľavé koleno. „Mám menšie popáleniny na ruke a nohe, ale inak som v poriadku,“ prezradil pre Nový Čas.

„Bol som z toho v šoku. Spoluhráč, ktorý sa tešil z môjho gólu spolu so mnou, padol na trávnik a držal si uši. Radšej som sa hneď vzdialil. Horšie dopadol vedľa stojaci usporiadateľ, ktorého museli odviezť do nemocnice. Ja som lekárske ošetrenie nepotreboval. Koža je slabo popálená.“

V Severnom Macedónsku neplatia momentálne na futbalových štadiónoch žiadne pandemické obmedzenia. Na včerajší šláger Škendije s lídrom Shkupi ponúkali dokonca vstupenky zadarmo. Kriváka mrzí, že ho mohli vážne zraniť vlastní priaznivci. „Nebývajú divokí a nezvyknú hádzať pyrotechniku. Výnimkou bol zisk vlaňajšieho majstrovského titulu. Mám však ponaučenie, že v prípade ďalšieho môjho gólu ho určite nebudem bežať oslavovať k fanúšikom,“ dušuje sa.

Krivák je pilierom defenzívy svojho tímu. Pre karty chýbal iba v jedinom ligovom zápase. V klube sa nehovorí o ničom inom ako o titule. Škendija je zatiaľ v tabuľke druhá. „Postrácali sme body na začiatku súťaže. Súperi neboli lepší, ani nás nerozbili. Pomohli im naše hrubé chyby. Vymenil sa tréner, zvykáme si na nový herný prejav. Očakávania sú veľké a všetci vieme, aké. Bude dôležité, aby sme sa čo najskôr priblížili k čelu tabuľky,“ tvrdí rodák z Vranova nad Topľou.

Do Škendije prišiel z Karvinej a v lete budúceho roka sa mu končí zmluva. Na Balkáne je spokojný, no nevie predvídať, ako to celé dopadne. „Bavil som sa s klubom na tému predĺženia kontraktu, ale zatiaľ sme sa nedohodli. Na jar čakáme prírastok do rodiny, takže to bude možno impulz na zmenu, aby som sa vrátil bližšie k domovu.“