Tragédia bývalého futbalistu a prezidenta Únie ligových klubov Ivana Kozáka: Covid mi zobral oboch rodičov!

Najťažšie okamihy života. Tie v uplynulých dňoch prežíval bývalý slovenský futbalový reprezentant a súčasný prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák (51). Zákerný koronavírus ho totiž v priebehu pár dní pripravil o milovaných rodičov Michala († 82) a Pavlu († 79), ktorých uplynulú sobotu pochoval na cintoríne v Horných Kočkovciach pri Púchove.

Ivan Kozák je bývalý výborný futbalista a slovenský reprezentant, ktorý vo svojej bohatej kariére hrával vo viacerých slovenských kluboch na pozícii obrancu. S veľkým futbalom začínal v Dukle Banská Bystrica, najväčšie úspechy však dosiahol v drese 1. FC Košice, s ktorým sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska a bol členom mužstva, ktoré sa ako prvý slovenský tím prebojovalo v roku 1998 do hlavnej fázy Ligy majstrov. Výborné služby neskôr odvádzal aj na svojich legionárskych zastávkach, berlínskych kluboch TeBe a Union. Po skončení kariéry zostal pri futbale v rôznych klubových funkciách, pričom v súčasnosti pôsobí ako prezident Únie ligových klubov, ktorá je riadiacou organizáciou pre najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž.

„Čo vám mám k tomu povedať? Áno, je to pravda, obaja rodičia mi zomreli na covid. Je to pre mňa a moju rodinu obrovská tragédia a strata. Uplynulú sobotu sme ich už oboch pochovali v Horných Kočkovciach, odkiaľ pochádzala mama. Musíme sa s tým vyrovnať, pričom oporou sú mi moji najbližší. Zároveň vás prosíme o rešpektovanie nášho súkromia,“ vyjadril sa so smútkom v hlase Ivan Kozák. Slabou náplasťou na jeho žiaľ je fakt, že ho v pondelok, dva dni po pohrebe, Prezídium Únie ligových klubov na svojom zasadnutí opäť zvolilo do najvyššej funkcie na ďalšie štyri roky.