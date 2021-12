Dovolia Saganovi v TotalEnergies robiť šou? Športový riaditeľ to povedal jasne!

Športový riaditeľ TotalEnergies Benoît Génauzeau hovoril o novej hviezdnej posile v tíme Petrovi Saganovi. Povolia Slovákovi jeho typickú šou?

Slovenský cyklista Peter Sagan sa preslávil nielen úspechmi, ale aj svojou osobnosťou, humorom a šoumenskými kúskami. Čo na to jeho nový zamestnávateľ TotalEnergies? Budú mu toto správanie tolerovať? V rozhovore pre RTBF Sport aj na túto tému prehovoril športový riaditeľ stajne Benoît Génauzeau.

„Samozrejme, chceme zachovať tento aspekt jazdca v našom tíme. Nikdy sme nemali pretekára Petrovho kalibru, ale mali sme ikonického chlapíka Thomasa Voecklera, ktorý neustále niečo dával zo seba. Páči sa nám to. Všetko je to založené na rovnováhe medzi šou a výkonom. Tieto dve vlastnosti nie sú proti sebe. Navyše, Peter Sagan to dokazuje počas celej svojej kariéry,“ vyhlásil Génauzeau.