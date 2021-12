Sklamanie hádzanárok na MS po zápase s Českom: Premrhaný náskok a postup bol fuč!

Nezvládli to! Hádzanárky Slovenska mali na dosah postup zo základnej skupiny na svetovom šampionáte v Španielsku, ale kľúčový duel proti Česku zbabrali. Hoci dievčatá vyhrávali už o päť gólov, napokon tesne prehrali 23:24 a zahrajú si iba o konečné 25. až 32. miesto!

Zverenky trénera Pavla Streichera po prehrách s Maďarskom (29:35) a Nemeckom (22:36) potrebovali na postup do ďalšej fázy turnaja nad Českom zvíťaziť. Z tábora nášho tímu sa už pred štartom šampionátu ozývali hlasy, že práve proti Češkám sa bude rozhodovať o postupe, čo sa aj potvrdilo.

Dievčatá mali kľúčový duel výborne rozohraný, veď v prvom polčase viedli už o päť gólov 12:7, ale po zbytočných chybách dostali súpera späť do zápasu a po veľkej dráme napokon prehrali o gól. Nečudo, že po záverečnom hvizde zavládlo v kabíne slovenského družstva obrovské sklamanie.

„Je to veľká škoda, pretože sme mali zápas dobre rozohraný a samy sme si to pokazili. Pripravili sme sa o päťgólový náskok proti súperovi, ktorého sme mali vlastne na lopate. Potom sme sa následne dostali pod tlak, čo nás stálo víťazstvo i postup,“ vyjadrila sa pre Nový Čas skúsená spojka Simona Szarková.

„Znovu sa potvrdilo, že sme tímom, ktorý dokáže v priebehu pár minút postaviť súpera na nohy a vrátiť ho do zápasu. Teraz sa nám to stalo v prvom polčase a v druhom to už bol boj a aj otázka šťastia v koncovke,“ povzdychol si tréner Streicher.

Jeho tím až príliš ľahko stratil vydretý náskok a často doplácal na technické chyby. „Hráme niekedy až príliš bezhlavo dopredu bez toho, aby sme mali nejaký plán. Súper sa veľmi dobre pripravil na krytie Niky Trúnkovej na pivote. Ďalší faktor, ktorý nás prenasledoval počas všetkých troch duelov v skupine, bol rýchly návrat do obrany. Tým sa súper dostával k ľahkým gólom,“ vysvetlil tréner.

Slovenky tak budú bojovať na turnaji už iba o konečné 25. až 32. miesto, kde ich postupne čaká Tunisko (dnes o 15.00 hod.), Paraguaj (piatok 10. decembra) a Čína (nedeľa 12. decembra).

E-skupina:

Česko - Slovensko 24:23

Konečná tabuľka

1. Nemecko 3 92:67 6*

2. Maďarsko 3 91:83 4*

3. Česko 3 74:86 2*

4. SLOVENSKO 3 74:95 0

* - postup do hlavnej fázy