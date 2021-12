Spor bývalej biatlonistky Mihokovej o dcéry: Právne kroky proti poslankyni Hatrákovej!

Zneužitie funkcie v spore o deti? Bývalá úspešná slovenská biatlonistka Soňa Mihoková (50), vydatá Kuželová, tvrdí, že poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková (47) sa zaangažovala ako psychologička do jej rodičovského sporu o zverenie dcér.

O tie sa sporí s exmanželom už niekoľko mesiacov. Ona chce, aby s ňou žili v Nórsku, exmanžel ich chce na Slovensku. Naznačuje, že kandidátka na post detskej ombudsmanky zneužila svoju funkciu na získavanie citlivých informácií!

Poslankyňu Hatrákovú pritom riešil parlamentný ľudskoprávny výbor za to, že pod zámienkou poslaneckého prieskumu si mala vyžiadať spis detí v prípade, do ktorého je zaangažovaná ako psychologička. Hatráková považuje zverejnené informácie za účelové a ich pravdivosť poprela.

Najnovšie pre denník Hospodárske noviny prehovorila bývalá úspešná biatlonistka Soňa Kuželová, zaslobodna Mihoková. Tvrdí, že Hatráková sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne dostala počas poslaneckého prieskumu k spisom jej detí.

„Dozvedala som sa tiež, že si údajne vypýtala celý spis mojich detí,“ tvrdí pre Hospodárske noviny Kuželová. Podľa nej pracovníčky potvrdili, že poslankyňa do spisu nahliadla: „Ona si vraj spis vypýtala, zobrala a išla ho študovať do inej miestnosti.“

Hatráková počas vypočúvania kandidátov na komisára takéto konanie poprela. „Poprela nahliadnutie do spisu, nie to, že sa o prípad zaujímala. No ak je raz ako psychologička priamo zainteresovaná v konkrétnej veci, môže sa o túto ako poslankyňa na úrade zaujímať?“ pýta sa nešťastná matka.

Prieskum sa uskutočnil pár dní po pohovore detí so sociálnymi pracovníčkami. „K výpovedi mladšej dcéry som sa nedostala a rovnako sa k nej nedostal ani jej otec, ktorý je však v kontakte s Hatrákovou. Chcem tým naznačiť, že sa nedá vylúčiť, že k výpovedi mladšej dcéry, ak bola založená do spisu, sa mohla dostať.“ Za to, že psychologička mala pracovníčkam podsúvať aj nepravdivé informácie o jej životnej úrovni v Nórsku, zvažuje Kuželová podniknúť aj právne kroky. V samotnom spore disponuje právoplatným rozhodnutím súdu, že deti sa majú vrátiť do krajiny svojho obvyklého pobytu, ktorou je Nórsko.

Výkon rozhodnutia súdu bol však podľa nej v auguste zmarený a staršia z dcér následne skončila hospitalizovaná v nemocnici. Mladšia dcéra je s matkou v Nórsku.