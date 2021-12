Kto má najdrahší káder v slovenskej lige? Slovan to nie je!

Toto tu ešte nebolo! Futbalová Dunajská Streda sa pýši cenným marketingovým prvenstvom. Po prvý raz v histórii existencie slovenskej ligy dala dokopy najdrahší káder hráčov.

Klub zo Žitného ostrova tak po dlhých 14 rokoch detronizoval Slovan Bratislava, ktorý bol suverénom v tejto oblasti od sezóny 2007/2008, keď prevzal žezlo finančnej dominancie od Artmedie Petržalka.

Podľa Transfermarketu je momentálna trhová hodnota hráčov Dunajskej Stredy 15,2 milióna eur. Úradujúci majster z Tehelného poľa sa musí v ťažkých ekonomických časoch uspokojiť až s druhou pozíciou. Tréner Vladímir Weiss pracuje s kádrom za 14,1 milióna eur. Oba kluby, ktoré si to rozdajú túto nedeľu v šlágri predposledného jesenného kola Fortuna ligy, môžu čísla zmeniť už počas januárového prestupového obdobia.

Pri zostavovaní najdrahšej ligovej jedenástky podľa postov logicky vyskočí prevaha hráčov DAC-u. Objavilo sa v nej až 9 jeho futbalistov. Z konkurenčných klubov sa ušlo miesto iba stopérovi belasých Myentovi Abenovi a útočníkovi Trnavy Saymonovi Cabralovi. V zostave figuruje iba jediný Slovák Dominik Kružliak, nateraz kapitán Dunajskej Stredy.

Na našu otázku, koho by tipoval on, odvetil z voleja - Vlado Weiss. „Nevnímam podobné štatistiky nejako špeciálne. Viem, že existujú, no netuším, podľa čoho sa robia. Je pekné vidieť tam moje meno. Nemá to však vplyv na výsledok, lebo rozhodujúce sú výkony na ihrisku. Z praxe môžem povedať, že aj tí lacnejší futbalisti vedia hrať dobre a niektorí sú aj lepší, než sú ich trhové hodnoty,“ reagoval Dominik pre Nový Čas.

TOP CENOVÍ SKOKANI ZA POSLEDNÝ ROK

Meno Klub December 2020 December 2021

1. András Schäfer DAC Dun. Streda 550 000 € 1,5 mil. €

2. Saymon Cabral Spartak Trnava 200 000 € 700 000 €

3. János Hahn DAC Dun. Streda 400 000 € 750 000 €

TOP CENOVÍ PREPADLÍCI ZA POSLEDNÝ ROK

Meno Klub December 2020 December 2021

1. Jaromír Zmrhal Slovan Bratislava 2,5 mil. € 1,6 mil. €

2. Uche Agbo Slovana Bratislava 1,6 mil. € 800 000 €

3. Andre Green Slovana Bratislava 1,2 mil. € 800 000 €