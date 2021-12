Slovenskí florbalisti sú medzi elitnou osmičkou: O semifinále proti top favoritovi

Skvelé! Slovenskí florbalisti sa na MS v Helsinkách prebojovali medzi elitnú osmičku.

V stredajšom dueli play off o štvrťfinále vyhrali nad Nemeckom 7:3 a v boji o semifinále ich čaká v stredu zápas s domácimi obhajcami titulu Fínmi.

Zverenci trénera Radomíra Mrázka mali aj bez výraznej opory prvého útoku Michala Dudoviča duel pod kontrolou a cestu k postupu si otvorili už v prvej tretine, ktorú vyhrali o tri góly. Aj v ďalšom priebehu dirigovali hru, Tomáš Kvasnica druhým presným zásahom v zápase zvýšil už na 4:0. Nemci síce v závere znížili na 3:5, ale Slováci dvomi gólmi do prázdnej bránky definitívne rozhodli o svojom postupe.

Slováci vyhrali na šampionáte zatiaľ všetky štyri stretnutia. V základnej skupine si hladko poradili s USA 15:1, Poľskom 8:4 i Thajskom 15:2. Do štvrťfinále postúpili druhýkrát v histórii MS, dosiaľ jediný raz sa im to podarilo v Zürichu 2012, to sa však hral šampionát ešte v starom formáte.



MS mužov v Helsinkách - play off o štvrťfinále:

Nemecko – Slovensko 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Góly: 34. Herlt, 46. Nihlen (Broker), 50. Nihlen (Hoppe) - 7. Mirt (Ujhelyi), 12. Kvasnica (Gajdoš), 18. Gál (Hatala), 23. Kvasnica (Gajdoš), 47. Kozák (Pažák), 58. Kubovič, 59. Ujhelyi (Grlický). Rozhodovali: Soderman, Boström (obaja Švéd.), vylúčení: 1:1, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 473 divákov.

Zostava SR: Klobučník - Řezanina, Miške, Mirt, Kozák, Hatala, Virga - Gál, Gašparík, Kubovič - Ujhelyi, Grlický, Pažák - Grich, Gajdoš, Kvasnica - Slezák, Cvacho.