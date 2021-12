Kristián Pospíšil sa sťahuje z Fínska: V novom tíme má nahradiť lídra produktivity

Slovenský hokejista Kristián Pospíšil (25) sa sťahuje z Fínska do Švajčiarska. Z tímu fínskeho majstra Lukko Rauma si to krídelník namieril do aktuálne tretieho mužstva National League HC Davos.

Nahradí tam dlhodobo zraneného Švéda Mathiasa Bromého, ktorý bol až dosiaľ najproduktívnejší hráč Davosu s 11 gólmi a 24 asistenciami v 26 zápasoch. V aktuálnej sezóne fínskej najvyššej súťaže Pospíšil nazbieral 10 bodov v 18 zápasoch za 5 gólov a rovnaký počet asistencií. V uplynulej majstrovskej sezóne si pripísal 24 bodov (8+16) a ďalších šesť v úspešnom play-off. "GM Davosu Jan Alston sa popozeral po náhrade za Bromého a našiel ju vo Fínsku. Pospíšil podpísal s klubom kontrakt do konca aktuálnej sezóny, zároveň však tento slovenský útočník zostáva pod zmluvou v Lukko Rauma. Tam od sezóny 2019/2010 v 120 zápasoch nazbieral 31 gólov a 43 asistencií," informoval klubový web HC Davos ako aj web švajčiarskej televízie SRF. Švajčiari pripomínajú, že Pospíšil reprezentoval Slovensko na tohtoročných majstrovstvách sveta vo švajčiarskej Rige, kde zažil debakel Slovákov práve od Švajčiarov (1:8). A práve tento zápas Pospíšil nedohral pre vyšší trest za nedovolený útok na hlavu Andresa Ambühla. Práve 38-ročný kapitán Ambühl bude teraz spoluhráčom Pospíšila v Davose. Koncom augusta rodák zo Zvolena preferujúci tvrdú fyzickú hru pomohol Slovákom vybojovať postup na ZOH 2022, keď bol súčasťou tímu Craiga Ramsayho na predolympijskom kvalifikačnom turnaji v Bratislave.