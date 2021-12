Tomáš Jurčo zostal v šoku: Za toto musel ísť predčasne do kabíny!

V útočnom pásme sa hráč Barysu Nur-Sultan zrazil v rohu klziska s rozhodcom, čo arbitri vyhodnotili ako nedovolený zákrok na rozhodcu a košický rodák dostal trest na desať minút a do konca zápasu. Jurčo ako aj jeho spoluhráči na striedačke boli s verdiktu rozhodcov zaskočení, chvíľu trvalo, kým prekvapený Jurčo pochopil, že musí odísť do kabíny. Jeho tím zdolal Kazaň 2:1.

