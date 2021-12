TOTO sme tu nemali niekoľko rokov: Nevídaný záver sezóny F1!

Bláznivý záver, aký sme tu nemali niekoľko rokov! Brit Lewis Hamilton (36) zvíťazil v nedeľu na premiérovej Veľkej cene Saudskej Arábie, predposlednom podujatí seriálu F1. Triumfoval pred svojím najväčším rivalom Holanďanom Maxom Verstappenom (24) z Red Bullu.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Dramatické preteky mali pre kolíziu medzi dvoma rivalmi vyostrenú dohru aj v zákulisí.

Verstappen vstupoval do pretekov v pozícii priebežného lídra a za určitých okolností mohol už pred záverečným podujatím sezóny získať majstrovský titul. Víťazstvo Hamiltona však znamená, že o víťazovi sezóny 2021 sa rozhodne v pretekoch v Abú Zabí, ktoré sú na programe v nedeľu 12. decembra. Pre 7-násobného majstra sveta bolo víťazstvo v Džidde 7. v sezóne a 102. v kariére. Pred záverečnými pretekmi sezóny majú Hamilton aj Verstappen zhodne 369,5 bodu.

Hamilton na svojho mladého konkurenta viackrát zaútočil. V 37. kole Verstappen vyšiel z trate, keď si krátko predtým dôrazne strážil pozíciu. Komisári to neskôr potrestali 5-sekundovou penalizáciou. V ďalšom kole Verstappen pribrzdil na rovinke a zdalo sa, že púšťa Hamiltona. Ten do neho vrazil a poškodil si predné krídlo. V jazde však pokračoval, následne zaznamenal najrýchlejšie kolo a v 44. kole sa definitívne dostal pred svojho rivala. Verstappen už na opotrebovaných pneumatikách nemal rýchlosť a finišoval na 2. mieste.

„Bolo to veľmi ťažké. Ja som chcel byť opatrný, ísť čisto a využiť skúsenosti. Pri kolízii s Maxom som mal pocit, že ma testuje brzdami. Nechápem, čo robil. Bola to nejaká jeho, kur*a, bláznivá taktika?“ rozčuľoval sa na tlačovke po pretekoch Hamilton. Verstappen sa pred kamerami hral na neviniatko. „Vedel som, že moje pneumatiky nevydržia do konca. Nerozumiem momentu, ktorý nastal, keď som Lewisa púšťal pred seba,“ uviedol Verstappen.

Najväčšie rivality v histórii F1

- Alain Prost vs. Ayrton Senna: 1985 - 1993

- Michael Schumacher vs. Mika Hakkinen: 1998 - 2001

- James Hunt vs. Niki Lauda: 1975 - 1977

- Nigel Mansell vs. Nelson Piquet: 1986 - 1991

Häkkinen: Skúsenosti hrajú v prospech Hamiltona

Momentálne dianie v kolotoči F1 sleduje pozorne aj legendárny Mika Häkkinen. „Mercedes je v tejto sezóne v dobrej forme a Lewisovi taktiež veľmi pomáha Valtteri Bottas. Nesmieme zabúdať, že s blížiacim sa koncom sezóny výrazne stúpa tlak, ktorý môže so sebou priniesť aj možné zaváhania. Môže to hrať v prospech Lewisa, ktorý disponuje obrovskými skúsenosťami. Vie sa v tom pohybovať, Max, naopak, až tak nie. Všetko je to okolo neho nové, pretože v podobnej situácii predtým ešte nebol, “ zhodnotil počas nedávnej návštevy Slovenska.

Lewis Hamilton (36)

 Štartov v F1: 287

 Víťazstvá: 103

 Pódiové umiestnenia: 181

 Majstrovské tituly: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Max Verstappen (24)

 Štartov v F1: 137

 Víťazstvá: 19

 Pódiové umiestnenia: 57

 Majstrovské tituly: 0