Víťaz Stanleyho pohára prijal zaujímavú ponuku: Bude Gáborík boxovať v ringu?!

Poriadna bomba! Už koncom roka - 27. decembra - odštartuje premiérovým podujatím nová boxerská organizácia Fight Night Challenge (FNC) a fanúšikovia si určite prídu na svoje. V ringu totiž uvidia známe tváre ako Attilu Végha, Gábora Borárosa či rapera Patrika Vrbovského alias Rytmusa a ďalších.

Boxerské rukavice si možno navlečie aj hokejová hviezda Marián Gáborík (39)!

Hoci Marián Gáborík ešte pred štartom tohto ročníka figuroval na súpiske šampióna NHL Tampy Bay, pred pár dňami oficiálne ukončil pre zdravotné problémy s chrbtom svoju dlhú a úspešnú kariéru. Víťaz Stanleyho pohára z roku 2014 z Los Angeles sa tak okrem rodiny môže naplno venovať aj iným aktivitám. Cez víkend fanúšikov doslova odrovnala správa, že hokejová legenda sa stane súčasťou boxerskej šou.

Rodák z Trenčína bude priamym účastníkom premiérového turnaja novej organizácie Fight Night Challenge (FNC) a už o tri týždne absolvuje svoj debut. Otázne však je, či bude naozaj boxovať v ringu, alebo bude inak zapojený do tejto akcie. Záľubu v boxe našli aj hokejoví bratia Marián a Marcel Hossovci, ktorí už dva roky trénujú a ak by mal Gáborík predsa boxovať, tak nie je vylúčené, že formu na zápas bude ladiť práve s nimi. O informácie k samotnému podujatiu sme oslovili aj Gáboríka, ale do uzávierky sa nevyjadril.